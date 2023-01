El Deportivo Recoleta presenta a su nuevo cuerpo técnico

El club Deportivo Recoleta realizó ayer la presentación oficial de su nuevo cuerpo técnico para el plantel de Primera, apuntando al torneo Intermedia 2023 y el ascenso a Primera División.

Jacinto Elizeche será el DT funebrero en el desafiante torneo de la segunda división. El ex arquero mencionó en conferencia de prensa las ganas que percibe en los jugadores y los dirigentes. “Me gustan los desafíos, no quiero pecar de soberbio, pero aquel que no apunta a ganar no lo merece. Del equipo campeón de la Primera B quedó un 75% de los futbolistas sumado a las nuevas incorporaciones vamos a ser protagonistas del torneo”, mencionó.