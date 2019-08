El debate del show debuta mañana por Telefuturo

Como panelistas del bloque dominical participan la ex modelo Marly Figueredo, el coreógrafo Luis Calderini, la ex modelo y conductora de tevé Helen Roux, así como el periodista y audiovisualista Juan Manuel Salinas.

DETALLES. El debate del show es uno de los programas satélite del Baila Conmigo Paraguay y en el mismo no faltarán el análisis bien crudo y los debates a profundidad, “donde cada panelista será libre de expresar sus opiniones sin censura alguna”, expresa Álvaro Mora.

En el programa, los panelistas hablarán de la participación y los entretelones del jurado y de algunas de las 22 parejas que forman parte del Baila Conmigo Paraguay, cuya temporada 2019 arrancó el martes último y se emite desde las 22.00, por Telefuturo, de martes a viernes.

“Cuando me ofrecieron ser parte del panel de El debate del show, la noticia me cayó de sorpresa. Tras reunirme con parte del equipo del Baila Conmigo Paraguay, me explican que la idea es debatir a partir de este reality”, menciona, por su parte, Juan Manuel Salinas, quien será panelista del espacio.

“A mí me toca brindar una mirada de la tevé. Mi lado va a ser ese, una crónica de lo que sucede. Como periodista iré desglosando lo que ocurre y, por supuesto, cuestionar cuando se tenga que hacerlo, porque de eso también se trata”, agrega Salinas.

Considera que el jurado “no siempre emite un juicio correcto” o “no siempre los competidores se mueven como deberían en un show, más allá del baile, considerando que más de una vez pierden la brújula”.