El cuarto juicio pierde fuerza y se enfocará en enmendar a  liberales

La nueva presentación de un pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no genera entusiasmo en la Cámara de Diputados y fue perdiendo fuerza. Los impulsores pedirán que sea tratado la próxima semana.

Si bien seguirá su proceso normal, desde su ingreso hasta su estudio en el pleno, es casi imposible que se logren los votos para su aprobación. Más bien, estará enfocado en limpiar los nombres de los 15 diputados liberales que permitieron el archivamiento del último pedido al quedarse en la sesión para dar cuórum mientras los demás impulsores del juicio decidieron abandonar la sala.

La indisciplina de este grupo generó una gran crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde hay sectores que piden la expulsión de los 18 en total que se quedaron en la votación, tres de ellos votaron en blanco, para favorecer al cartismo.

El diputado efrainista Pastor Vera Bejarano señaló que acepta ser sometido a enjuiciamiento por parte del Tribunal de Conducta de su partido. “Asumo y acepto la decisión del PLRA de ser juzgado por el Tribunal de Conducta partidario ya que no tenemos absolutamente nada que esconder y nuestra postura y compromiso han sido siempre muy claros durante mi gestión. Paraguay y su gente están primero”, manifestó.

Los que no se pronunciaron fueron los oficialistas, donde hubo dos fugas, Miguel Cuevas y Luis Urbieta, votaron en contra del juicio político, fuera del mandato del movimiento Fuerza Republicana.

Por su parte, Hugo Ramírez anunció que seguirán apoyando el juicio político contra Sandra Quiñónez.

Conciliación. La encargada de articular en honor a la paz es la liberal Celeste Amarilla, quien dio su apoyo al grupo de los 15 y defendió el nuevo juicio político.

“Tenemos que tranquilizar a la ciudadanía. Tienen que saber que estos 15 colegas liberales que se quedaron en la sesión y votaron a favor del juicio no nos han dado nunca en todo este tiempo muestras de conducta que nos hagan sospechar de su honorabilidad y de su patriotismo en su actuar en la Cámara de Diputados. No es justo que estos colegas queden pegados a una presunción de que han arreglado sus votos, porque no fue así”, manifestó Amarilla.

Sin embargo, se despegó de los tres liberales que votaron en blanco, que fueron Édgar Ortiz, Enrique Mineur y María López, que son aliados de Honor Colorado.

“Ellos tres fueron siempre el problema, de esos no hablo, de los que se abstuvieron, y hubo un problema peor, que fueron Miguel Cuevas y Urbieta”, aseveró Celeste.

El nuevo pedido tendrá el apoyo del mismo grupo que impulsó el juicio político anterior y si bien se agregaron dos causales más, los liberales y oficialistas vinculados al cartismo no darán su voto a favor.

Aso de fiscales rechaza nuevo intento de juicio

La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay rechazó el nuevo intento de someter a juicio político a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, por “ser evidente que el propósito que se persigue es socavar la institucionalidad del Ministerio Público con fines electoralistas”.

“El Estado de derecho y la democracia se sustentan en la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público, que es el único órgano constitucional que tiene a cargo la promoción y el ejercicio de la acción penal pública”, agrega el comunicado. Por último la asociación de agentes fiscales hace un llamado a los representantes del pueblo a respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público y a no abusar de la figura del juicio político.