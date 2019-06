El consumo está creciendo a la mitad del nivel esperado

“El consumo se mantiene, no es que esté bajando, pero tampoco está creciendo con el impulso que pensábamos. Venimos de un mes de mayo y junio, que son de mayor consumo por el Día de la Madre y el Día del Padre, pero no está teniendo el repunte que se pensaba y a eso le agregamos a que no están viniendo los turistas que venían (en) años anteriores”, expresó.

Explicó que el panorama comercial actual es de shopping con gran cantidad de promociones al 20%, 30% y 40%, sin la afluencia de extranjeros que visiten el país para hacer sus compras y compensen de alguna manera la merma de la demanda interna. Varas celebró el hecho de que se estén discutiendo en el Congreso Nacional los detalles de la Ley de tarjetas, vigente desde el 2015 y que establece un límite para las tasas de interés que se pueden aplicar a la utilización de este medio de pago.

“Hoy tenemos disparidades cómo que tenemos una tasa para las cooperativas, otra tasa para los bancos y financieras. Se está viendo si hay una oportunidad de modificar las cosas que entendemos que pueden ser modificables y que quizás el hecho de tener un precio fijado por una ley para un solo producto del sistema financiero no es algo muy lógico”, recalcó.

Consideró que, de concretarse, estas modificaciones a la normativa ayudarán a contrarrestar los efectos del bajón de la actividad económica, ya que aseguró que los bancos podrán así “nuevamente volcar al mercado miles de millones de guaraníes, y también de dólares, en términos de promociones”.

Calificó como positivas a las medidas anticíclicas anunciadas por el Gobierno y anunció que harán el mayor uso posible de las mismas para compensar la coyuntura, aunque reconoció la incidencia de factores externos que escapan de los márgenes de acción local. Itaú redujo a 1,7% la proyección de crecimiento económico de Paraguay para el 2019, a partir del 4% pronosticado inicialmente. Los efectos de la última sequía en la producción de soja, el flojo desempeño de las construcciones y las magras expectativas de la economía internacional causaron esta corrección.