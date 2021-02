“El conflicto permanente le resta credibilidad al PLRA”

“Tenemos que comprender que hay objetivos comunes y que, independientemente de la interna que ahora se da, o a quien vaya a ser el candidato para el año 2023, tenemos que tratar de conquistar la capital de la República para la oposición. Ese tiene que ser el objetivo principal, no solo del Partido Liberal, sino de la oposición aglutinada”, aseveró.

Recordó que la oposición ya cuenta con los municipios de Ciudad del Este y de Encarnación, pero tiene que recuperar la capital para llegar con mayores chances en el 2023.

Sobre el permanente conflicto que vive hoy el PLRA, expresó que lamenta mucho esta situación y señaló que le “hace mucho daño al partido”. “No hay forma de negar que esto le resta también credibilidad a la institución. Lo único que nos queda es tratar de hacer a un lado este problema y concentrarnos en lo primordial, que es el tema municipal. Si dejamos que la cuestión partidaria se anteponga al interés de mantener los municipios que tenemos y ganar otros nuevos, pues entonces habremos perdido la batalla”, declaró.

Nakayama es candidato del movimiento Renovación Azul. Contó que se postula porque Asunción necesita de nuevas ideas para poder ordenarse y organizarse. “Hace mucho tiempo que espero de parte de los diferentes candidatos y políticos que han ocupado la silla, que puedan llevar adelante alguno de esos proyectos, pero me encuentro con que se replica el mismo modelo. Es decir, no hay mayores cambios y hay un acomodamiento al sistema y al statu quo, que me surge como un desafío tratar de cambiar”, manifestó.

Agregó que pretende superar el desafío y desmitificar la versión que señala que el municipio capitalino es un cementerio de políticos, donde todos son devorados por el sistema. Dijo además que si uno tiene aspiraciones políticas para el futuro debe demostrar la capacidad de gestionar un gobierno local.

Aseveró que no responde a ninguno de los principales sectores que hoy están enfrentados en el PLRA (efrainismo y llanismo).

“Mi movimiento es independiente, se fundó hace cinco años. Lo que sí buscamos es el apoyo de todos los sectores, porque no queremos meternos en la interna. Sabemos que es difícil a veces estar totalmente asépticos de lo que pasa, pero en lo posible pretendemos concentrarnos en otra cuestión y no meternos en el internismo”, apuntó.

Reiteró que tuvo conversaciones previas con la dirigencia del partido en capital y con Willy Cortés, buscando mecanismos alternativos para consensuar una candidatura. “Estamos en una carrera contra el tiempo también. Tenemos que hacer conocer nuestras candidaturas, es un gran desafío y necesitamos unificar candidaturas, consensuar. Estamos en ese proceso. De mi parte, estoy con toda la predisposición”, comentó.

Destacó que está en el sector privado hace más de 20 años con una gestión importante, buscando siempre la eficiencia administrativa. También está ligado al mundo intelectual, que quizás sea su diferencia en relación a las demás candidaturas. “Estoy en la Academia. Eso hace que de repente pueda tener no siempre yo, pero sí el contacto con otras personas que sí pueden saber mucho sobre determinados temas. Nadie sabe todo, pero cuando uno está en cierto ambiente como el académico conoce a otras personas que saben mucho”, afirmó.

Aseveró que una cuestión casi impostergable es la relacionada a infraestructura en Asunción. Detalló que hay un déficit enorme, de décadas, tanto en desagüe pluvial como en lo que son pasos a desnivel (viaductos y túneles), y el tema del soterramiento del cableado eléctrico del centro histórico para buscar una revitalización de la capital. “Se tiene que revisar también la cuestión tributaria, está caro vivir en Asunción, y el tema de las patentes. Tenemos que llevar a cabo las reformas que requiere Asunción”, señaló.