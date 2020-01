El Conejo cumple 24 años entreteniendo en la tevé

Conducido por Palo Rubín, desde sus inicios, la propuesta es emitida los sábados por la noche, desde las 21.00, por las pantallas de Telefuturo.

En principio, el programa tenía su versión radial, y luego de haber diseñado una versión para la televisión, Rubin buscó apoyo de productoras para la realización del proyecto, sin embargo no obtuvo respuestas. Fue así que insistió con agencias de publicidad y tampoco obtuvo respuestas.

“Cuando prácticamente me rendí, me dijo mamá: ‘Hacé vos solo, vos podés’. Eso me dio coraje, presenté el proyecto a un canal de aire y me aceptaron”, detalla el conductor sobre los primeros pasos del formato.

Palo confiesa que desde el principio tuvo la intención de crear un producto que divierta. Al ser de una familia de comunicadores, sintió que estaba haciendo algo para la posteridad, no solamente un proyecto para un determinado periodo. Con el pasar del tiempo, sus hijos también empezaron a colaborar con el proyecto.

“El tronco social siempre fue y es un pilar, al igual que divertir e intentar refrescar las mentes y los corazones. Al comienzo, tenía dos hijos, luego de 3 años de El Conejo llegó Ilana, que hoy se desempeña como productora. Ahora tengo dos nietas y un tercero en camino”, manifiesta el conductor que en el 2015 también estuvo al frente del programa de preguntas y respuestas Avanti.

VIGENCIA. Con más de 20 años de trayectoria, además de cultivar una legión de espectadores de diversas generaciones a lo largo de los años en los que fue emitido, presentando diversas propuestas de entretenimiento, desde cámaras ocultas –aún recordadas–, hasta entrevistas, concursos y juegos en vivo, el programa mantuvo un alto índice de audiencia.

“Tengo la bendición de decir que desde que empezamos a salir al aire, hasta hoy, todos los años fuimos líderes. El Conejo es un fenómeno difícil de explicar”, expresa Rubin.

Desde que el formato empezó a ser emitido por Telefuturo, el programa conserva una tradición en las noches de sábado. “Es el único programa de prime time que se emite todo el año”, destaca Palo, al mismo tiempo de señalar que desde el estreno, El Conejo tuvo continuidad, pues solo dejó de salir al aire cuando la transmisión de la maratón de Teletón ocupaba el horario.

DESAFÍO. Ante la responsabilidad de entretener y sorprender a los televidentes desde hace varios años, la constante necesidad de reinventarse e innovar hacen parte de los desafíos de El conejo, según detalla Rubin. “Nos inventamos cada semana. Cuando tenés un formato, el 70% del programa ya está hecho antes de empezar. Si nos fijamos en los dos últimos programas, será notable que son totalmente distintos. Para la entrega de hoy, tenemos cuatro juegos nuevos, lo que volverá a diferenciarlo de las anteriores emisiones”, comenta.