El Conacyt arrojado como margarita a los cerdos...

Este diciembre se convierte en el mes más sensible para la comunidad científica paraguaya como derivación del Decreto 3124/19 del Poder Ejecutivo, que confirma lo que se venía esperando, pero al mismo tiempo deseando profundamente que no ocurriera, la designación como presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al empresario Bernabé Eduardo Felippo. Si bien en la terna elevada al presidente Mario Abdo Benítez no había mayores nombres que rescatar (ninguno investigador), el mandatario decidió por la opción más rancia, reaccionaria y mediocre. Esto tampoco sorprendió, aunque todavía quedaba algún deseo de racionalidad en él, que al parecer no existió.