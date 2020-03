El Colegio de Abogados esperaba a un constitucionalista en la terna

“La vacancia que debe cubrirse es en la Sala Constitucional, desde ese punto de vista en principio no se vislumbra ningún perfil constitucionalista en ninguno de los tres ternados”, lamentó el titular del CAP en charla con Monumental 1080 AM.

Refirió que nombres que tenían peso en el mundo académico, como José Ignacio González Macchi y Raúl Fernando Barriocanal, quedaron al margen. Además, admitió que los integrantes de la terna no cuentan con el mismo peso de otros que llegaron a la Corte en este periodo, como Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón.

“A mí me hubiese gustado poder elegir a un constitucionalista del fuste de alguno de los hermanos Mendonca, Juan Carlos o Daniel, a un gran académico, pero nombres como esos no se presentan a los concursos hoy en día”, dijo apenado Galeano.

Es decir, el titular del gremio manifestó que las grandes figuras académicas del Derecho que tiene el país ya no se presentan a los concursos de estas características porque las instituciones están politizadas. Sin embargo, a criterio del presidente del Colegio de Abogados del Paraguay ninguno de los ternados tiene cuestionamientos en cuanto a su formación; pero criticó que no se vislumbre ningún perfil constitucionalista.

PESO ACADÉMICO. “Los tres cumplen con el perfil del reglamento, que de hecho les permitió estar, pero no cuentan con el peso académico como algunos hombres que quedaron en el camino del concurso”, refirió Rubén Galeano. Galeano sostuvo que el gremio está contento de contar con un reglamento para seleccionar a un ministro de la Corte, pero afirmó que no están satisfechos con la propuesta presentada por el Consejo de la Magistratura.

No obstante, Galeano valoró la “trayectoria dilatada” de los camaristas que integran la terna, pero cuestionó el problema estructural que afecta al organismo de selección de los futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy como está integrado el Consejo de la Magistratura tiene un problema estructural, así como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, reconoció, recordando al otro órgano extra poder que se encarga de juzgar a fiscales, jueces y defensores públicos, que actualmente está presidido por el senador Enrique Bacchetta.

Además, Galeano aclaró que la formación y el fuste jurídico de algunos profesionales ya no permiten que hagan lobby político para acceder a los altos cargos en la justicia paraguaya, y por eso deciden no presentarse a los concursos que organiza el Consejo, institución que no termina de despegarse de los lazos políticos debido a su misma composición, ya que está integrada por senadores y diputados.

La terna fue enviada a la Cámara de Senadores para que inicie su proceso de selección y luego se envíe al Ejecutivo para su acuerdo constitucional o rechazo. El elegido deberá asumir en reemplazo de Miryam Peña, quien dejó el cargo por jubilación al haber alcanzado 75 años.