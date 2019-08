El Ciclón no anota después de siete meses

–El Ciclón no marcó al menos un gol luego de siete meses en el torneo paraguayo. La última vez que Cerro no hizo gol alguno fue el 27 de enero pasado por la 2ª fecha del Apertura 2019 (0 a 1 vs. Libertad), luego jugó un total de 25 partidos en los que anotó por lo menos 1 gol.

–El 0 a 0 entre Cerro-Olimpia se registró 32 veces.

–El 1 a 0 es el resultado que más veces se produjo: 64 veces; 34 a favor de Cerro y 30 a favor de Olimpia.

–En la 16ª posición queda la recaudación del sábado en el ránking de los clásicos con G. 938.000.000.

–Arnaldo Samaniego, 36 años, no es el árbitro de más edad en dirigir su primer clásico. Antes lo hicieron: Enrique Cáceres (nacido el 20 de marzo de 1974) pitó su primero el 4 de agosto de 2012, con 38 años, y Óscar Velázquez (nacido el 4 de julio de 1981) pitó su primer clásico –y único hasta hoy– el 4 de noviembre de 2018, con 37; también con 36 años Éber Aquino y Cristhian Aquino.

–Olimpia en la Olla tiene un total de 58 partidos jugados (PJ), que comenzó en el año 1973: 30 ganados, 17 empatados y 11 perdidos.

–El futbolista que más PJ tiene en La Nueva Olla es Marcos Cáceres, con 46 (39 locales y 7 internacionales).

–El que más goles hizo en LNO es Diego Churín con 21 goles (18 locales y 3 internacionales).

–Los debutantes en el clásico: En Cerro: F. Amorebieta, Luis Fariña y el DT Russo. Juan Patiño lo tuvo con la azulgrana (antes jugó tres con Olimpia). En el Decano: Miguel Samudio. Dany Garnero tiene 7 clásicos: 3 ganados (1 a 0, 1ª rueda/ Ape 2018; 2 a 0 1ª R. / Clau 2018 y 3 a 1 2ª R./ Ape 2019); 3 empates (2 a 2 2ª R. Clau 2018; 2 a 2 1ª R. Ape 2019 y 0 a 0 1ª R. Clau 2019); 1 perdido (1 a 0 2ª rueda, Apertura 2018).