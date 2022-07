El chocolate, un verdadero manjar aliado de  la salud mental

Dicen que si el corazón late, es bueno que te comas un chocolate y es una opción más que valida. El chocolate es uno de los manjares preferidos de los dioses y mortales, a su alrededor hay un sinfín de mitos y leyendas que lo convierten en un misterio que muchos quieren descifrar.

Por la salud mental

El chocolate está fuertemente ligado a la salud mental y eso se debe a que muchas personas lo consumen para aliviar el estrés y la depresión, ¿por qué? Es la gran pregunta. El manjar no tiene buena fama para muchos, debido al alto contenido que tiene en grasa y azúcar y consumirlo en exceso produce hipertensión arterial, diabetes, acné, entre otras alteraciones en la salud. No obstante genera efecto positivo en el estado de ánimo de las personas porque produce una sustancia llamada serotonina en el cerebro, que genera felicidad a las personas.

“Una de las razones por la que suele gustar tanto a la gente es por su contenido de endorfina que genera al cerebro una sensación de relajación, de placer y bienestar. El chocolate es un buen antidepresivo porque contiene feniletilamina una sustancia química que regula el estado de ánimo por la gran cantidad de serotonina que produce”, menciona la sicóloga clínica Celia Isabel Santacruz Arzamendia.

Consumir chocolate puede mejorar de forma efectiva nuestro estado de ánimo debido a que estimula la actividad neuronal en la zona del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa. Esta genera una acción liberadora de tensión, además reduce el estrés ya que estimula las hormonas serotonina mejorando el humor y dando una sensación de bienestar.

Los científicos de la Escuela de Medicina de Harvard han sugerido que beber dos tazas de chocolate caliente al día podría ayudar a mantener el cerebro sano y reducir el deterioro de la memoria en las personas mayores.

Los investigadores encontraron que el chocolate caliente ayudó a mejorar el flujo sanguíneo a las partes del cerebro donde se necesitaba.

Cabe destacar que el chocolate debe tener un alto porcentaje de cacao, mínimo del 70% para arriba para obtener los beneficios mencionados por los profesionales.

Para saber más

Los orígenes del chocolate se encuentran en Mesoamérica, donde pueblos precolombinos recurrían al cacao para preparar una bebida de uso medicinal y ritual. Con el cacao también se producían otros alimentos.

A través de los viajes de los conquistadores el chocolate llegó a Europa. De la utilización como medicina luego se pasó a un consumo relacionado con el placer.

Regulación y cuidados

Se debe tener en cuenta que no se le debe dar chocolate a los niños menores de un año. La organización mundial de la salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) y demás organismos reconocidos, sugieren hasta el año de vida evitar el azúcar para prevenir caries y enfermedades dentales.

Aunque sea una opción válida para aliviar el estrés y la depresión no es bueno su consumo en exceso en especial para aquellas personas que sufren de ansiedad.

“No es tan bueno para la ansiedad dependiendo que tipo de chocolate consumas, ya que el exceso de serotonina que produce genera alto nivel de ansiedad”, agrega la profesional.

En este punto el nutricionista Hugo Aranda recomienda que el consumo de chocolate sea de 2 a 4 cuadraditos de chocolate (30 g aproximadamente), esta sería la porción ideal de consumo por día de chocolate negro (igual o mayor al 70% de cacao). “Investigadores descubrieron que los adultos sanos que comían un total de 30 gramos de chocolate negro con un 85% de cacao eran más felices, en comparación con adultos sanos que comían chocolate negro con menos cacao”, añade el nutricionista.

Aranda comenta que el chocolate no tiene tan buena fama debido a su contenido en grasas y azúcares. Su consumo es asociado con el acné, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades coronarias y diabetes. Sin embargo, según una revisión de los efectos sobre la salud del chocolate publicada en Netherlands Journal of Medicine, no todo son malas noticias.

“Los autores señalan que el cacao (ingrediente clave del chocolate) contiene compuestos fenólicos biológicamente activos, estos compuestos afectar el envejecimiento y condiciones del estrés oxidativo, la regulación de la presión arterial y la aterosclerosis. Comer chocolate podría tener los siguientes beneficios: Disminuir los niveles de colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de problemas cardiovasculares”, sostiene.

Algo para tener en cuenta sobre el chocolate es que no solamente favorece al estado de ánimo, sino que tiene otros beneficios para el cuerpo. Por ejemplo es bueno para el cerebro, es un estimulante natural, ayuda a la salud de la piel, ayuda contra la fatiga y es un alimento con nutrientes esenciales.