El caso Marset pone a la defensiva a Gobierno uruguayo

CASO PECCI. Con diez años de antecedentes vinculados al narcotráfico y sospechoso de haber encargado dos asesinatos, incluido el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo pasado, Marset está prófugo desde que en noviembre de 2021 salió de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. El narcotraficante de 31 años fue liberado por Dubái luego de que el gobierno uruguayo le expidiera un pasaporte a distancia.

El hecho generó indignación y propició una interpelación a ambos ministros impulsada por el Frente Amplio (FA, izquierda) y con apoyo de toda la Cámara.

ESCÁNDALO. Allí, Bergara calificó el hecho como un “escándalo de proporciones” y un “bochorno” para el país, pues el gobierno facilitó documentación a una persona con “un profuso prontuario criminal, que estaba investigado internacionalmente y permanecía preso por intentar usar un pasaporte falso”.

“Somos vergonzosa noticia en el exterior”, describió.

No obstante, Heber alegó que “se actuó bajo el marco legal vigente” y ajustado a derecho, ya que en octubre pasado Marset no tenía pedido de captura por parte de Interpol ni causas abiertas en Uruguay. De hecho, las autoridades señalaron como responsable indirecto del hecho al gobierno de José Mujica (FA, 2010-2015), ya que en 2014 la administración frenteamplista flexibilizó en un decreto las condiciones para pedir un pasaporte desde el exterior. Desde entonces, al solicitante solo se le exige no tener antecedentes judiciales o causas abiertas en Uruguay, algo que Marset cumplía.

A su turno, Bustillo repasó la cronología de gestión del pasaporte y aseguró que desde que Marset solicitó el documento hasta que se le expidió pasaron 33 días, en el entendido de que no se trató de un trámite “exprés”.

Marset fue acusado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como responsable del asesinato del fiscal Pecci, quien fue ultimado por sicarios el 10 de mayo en una playa de Colombia.