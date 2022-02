El cartismo y aliados consiguen impulsar juicio político a  Giuzzio 

No vamos a convertirnos en defensores del inútil ministro. Hay errores estructurales que no cambiaron. Sebastián Villarejo, diputado del PPQ.

Todo apunta a que Arnaldo Giuzzio dejará de ser ministro del Interior, destituido por juicio político si es que su renuncia no se da antes. Hoy, a las 08:00, acude a la convocatoria de la Comisión Permanente a una sesión reservada, junto con el comandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, para explicar e informar sobre la situación de la seguridad del país, principalmente sobre el atentado en un concierto en San Bernardino y la implicancia de uniformados.

La reunión fue a pedido de la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora oficialista Lilian Samaniego, quien aclaró que no se opone al juicio político de Giuzzio, pero quería antes conocer su versión. El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, dijo que no participarán de la sesión porque no tienen interés en escuchar al ministro.

Samaniego subrayó que hace 10 años trabaja con Estados Unidos y que esto ocurre en todos los países.

El pedido de juicio político fue presentado por tres diputados llanistas, pero para dar ingreso es necesario contar con un mínimo de 20 firmas, por lo que fueron apoyados por la bancada cartista y algunos liberales de otras bancadas.

Solicitaron que la Comisión Permanente convoque a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para mañana, a las 10:00, para dar inicio al juicio político con la presentación del libelo acusatorio. En principio se cuenta con los votos para aprobar la acusación en Diputados, que necesita mayoría de dos tercios, es decir, si están presentes los 80, se necesitan 53.

Posteriormente, pasa al Senado, donde se hace el juzgamiento y es el encargado de decidir la destitución por mal desempeño de funciones o su continuidad. Se requiere de mayoría absoluta de dos tercios, lo que significa 30 votos para echar al ministro.

CAMBIO PARCHE. Es el cartismo el principal impulsor del juicio político, que hace tiempo tiene en ojo a Giuzzio; sin embargo, ningún sector defiende al ministro y más bien cuestionan su gestión, pese a reconocer que el cambio de nombre es lo mismo de siempre y se da por una represalia política, además de que solo significará una medida parche para la enorme problemática de la seguridad, principalmente en lo que tiene que ver con el crimen organizado.

La senadora liberal Zulma Gómez criticó a Giuzzio y al presidente Mario Abdo, y dijo que el crimen se pudo evitar.

En tanto, el diputado de Colorado Añetete Hugo Ramírez manifestó que la seguridad es responsabilidad de muchos actores y que se deben fortalecer las instituciones. Refirió que el intento de sacar a Giuzzio es por una vendetta política. “El crimen organizado no nace en el 2018, tiene sus raíces desde el inicio de la democracia y debemos unirnos en la lucha contra este mal y no buscar sacar ventajas políticas. Estamos atravesando una situación delicada en materia de seguridad y no podemos prestarnos a cobros políticos”, expresó.

El senador del Frente Guasu Hugo Richer apuntó que el narcotráfico no comenzó ayer, sino que viene desde la transición, y que siempre se cambian ministros sin transformación real. ¿Cómo se lava ese dinero sucio? ¿Acaso no están en bancos y financieras? Se meten en agronegocios, empresas de comunicación, actividades comerciales”, señaló.

A su turno, Bachi indicó que no van a sostener al ministro, que tiene solo tres salidas constitucionales: que el presidente le desvincule, que el Congreso le destituya por juicio político o que renuncie. “No solo narcopolítica, vemos que esto se ha infiltrado en varias instituciones, como la Policía”, aseveró.

53 votos se necesitan en Diputados, si es que están presentes los 80, para aprobar el inicio del juicio político.

30 votos de los 45 se necesitan en el Senado para destituir en juicio político al acusado por mal desempeño.

Atravesamos una situación delicada en materia de seguridad y no podemos prestarnos a cobros políticos. Hugo Ramírez, diputado de la ANR.

Ahora quieren instalar un juicio político de parche para favorecer a un sector político y seguir en la continuidad. Celso Kennedy, diputado del PLRA.

Hay que cambiar al ministro, como en cada gobierno, pero cambiar para no cambiar nada es un engaño a la ciudadanía. Hugo Richer, senador del Frente Guasu.

