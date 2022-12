Nuestra democracia y todo nuestro sistema político aún debe transitar mucho para ser maduro, coherente y servir eficientemente a todos. Son procesos inevitables. Se puede demorar por falta de calidad en la educación, en nuestras relaciones, y la carencia de estadistas o líderes y sobre todo por la dificultad para conciliar, para renunciar, para trabajar juntos, entendiendo que a veces suspender o cancelar la codicia, la vanidad o el egoísmo nos hace bien a todos.

En ese camino de madurez y crecimiento cada elección es importante. Una elección interna es significativa, aunque no esten todos los candidatos, nuestras decisiones filtrarán y determinarán quiénes irán a las generales. Es clave informarse. Nuestro sistema electoral ha evolucionado y permite que lo hagamos con total tranquilidad. Nuestro voto es secreto. Cualquier amenaza para que hagamos una cosa u otra no tiene asidero. Debemos aprovechar que nos han liberado de la dictadura de las “listas sábanas”, si bien aún no perfectamente, suficiente para que nuestro dedo aprete el botón poderoso que marque una decisión, que quizás no logre elegir al mejor, pero contribuye enormemente a que no lleguen los peores. No votar en blanco ni ignorar a los candidatos suplentes. A ellos también estamos eligiendo y hay varios agazapados y mimetizados para que se perpetúen las prácticas de corrupción que solo benefician a unos pocos.