El ascenso con dudas

En cuanto a los descensos, que son tres, solo queda en duda la caída de Ovetense FC, que presentó una protesta contra Fernando de la Mora, por el único juego que le costó una derrota por 4-2 y perder su sitial de momento en la Intermedia.

La protesta deberá resolverse esta semana a más tardar; en caso de ganar la protesta y los puntos, el que descenderá es Sportivo Iteño; que irá a la Primera B.

En caso de que no sea favorable, Ovetense se irá junto con RI 3 Corrales y Deportivo Caaguazú al Nacional B de la Unión de Fútbol del Interior.

A LA ESPERA. El otro asterisco que tiene el cuadro final es Valois Rivarola. Los de Zeballos Cué hicieron el peor puntaje en la tabla de promedios de la Primera C, solo resta saber si descienden y reciben el castigo de estar un año sin competir en los certámenes de la APF.

Esto se decidirá en la última reunión del Comité Ejecutivo de la APF, donde se consagrará a los campeones de todas la categorías.

En caso de no descender Valois Rivarola, será el tercer año consecutivo que la Primera C no tenga ningún castigo para el equipo con el peor promedio al final de la temporada.

A la espera también están General Caballero de San Felipe y Sport Colombia, que intentarán volver a la C.

Por la Primera B, la diferencia de gol pesó en un triple empate entre Ameliano, Tacuary y 29 de Setiembre, consagrando campeón a Ameliano, vice a Tacuary y poniendo a estos equipos en la Intermedia 2020. Mismo año en que Guaraní de Trinidad debutará en el torneo que es la antesala de la Primera.



Falleció un jugador de Atyrá FC

Armando Ferreira, volante de Atyrá FC de 21 años, falleció ayer en el Hospital Nacional de Itauguá, donde estuvo internado desde el viernes por un presunto caso de dengue.

Ferreira era uno de los valores más importantes que tenía el cuadro cordillerano, campeón en la Sub 19 y Sub 17, además de ser campeón del Interligas con el equipo de Atyrá.