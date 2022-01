El arpa de agua ya recorre Dubái con artistas paraguayos

Hoy, en el Sea Stage, está programado también un taller de lutería, donde enseñarán cómo hacer instrumentos sustentables.

Visitantes de todo el mundo que llegan a la Expo Dubái 2020 podrán apreciar el Arpa de agua paraguaya, el nuevo instrumento de la Orquesta H2O Sonidos del Agua, que lleva a todas partes su música y un mensaje de sensibilización sobre el cuidado del líquido vital.

La delegación, que se encuentra en Dubái, realizó la primera actividad de su agenda, un conversatorio sobre el poder transformador de la música. El arpa de agua es un instrumento único en su forma y mensaje.

Se fabricó con hierro, vidrio, mangueras y “cosas que tenía a mano y que se pueden encontrar en una ferretería”, explicó su creador, el compositor, músico y arquitecto Fernando Ambere Feliciángeli.

En lugar de 36 o 38 cuerdas de nailon, tiene 8 cuerdas de agua, suficientes para que la arpista Alexandra Britos despliegue su arte.

Recuerdos de Ypacaraí, Wonderfull world, Imagine, Obertura H2O, Oye como va, Galopera, All of me, entre otras composiciones, forman parte del repertorio de los artistas nacionales.

Encabezan la delegación el maestro Luis Szarán, productor director; Willian Aguayo, director de orquesta; Gustavo Barrientos, violín; Gustavo Lara, violín, entre otros.



