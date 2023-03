El amigo que ayuda al necesitado

Hoy meditamos el Evangelio según San Juan 5, 1-16.

«Jesús le dijo: “¿Quieres curarte?”. El enfermo le respondió: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua”». Nuestro Señor nos llama a amar al prójimo. Nadie debería poder decir: “No tengo a nadie que me ayude”.