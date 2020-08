El 40% de fallecidos son del Este del país

De los 52 fallecimientos que se registraron a causa del Covid-19 hasta el sábado, 21 corresponden a Alto Paraná. La cifra representa así el 40% de los decesos a causa del coronavirus en el país, desde el 20 de marzo en que se confirmó la primera víctima del virus. En dicho departamento se realizan controles y estrategias para mitigar la propagación del virus dentro de la cuarentena híbrida que rige desde el miércoles.

Control y campaña de concienciación ciudadana son los dos elementos en que se concentrará el trabajo para tratar de contener el avance del Covid-19 en el Departamento del Alto Paraná, informó el corresponsal Wilson Ferreira. La Dirección de Policía recibió refuerzo, en tanto el Ministerio Público conformó un equipo de fiscales que acompañan la tarea que ya se inició este fin de semana. Esta semana se llevará a cabo una reunión de trabajo con actores sociales en la Gobernación de Alto Paraná, para iniciar una gran campaña de concienciación de la ciudadanía. “En los lugares de trabajo vemos que se cumple el protocolo el tema está cuando socializamos, es un peligro. Hay que entender que esta enfermedad vino para quedarse, lastimosamente”, expresó el gobernador de este departamento, Roberto González Vaesken. No descarta recorrer la ciudad y con megáfono alertar a la ciudadanía sobre los cuidados a tener en cuenta. “No para detenerle a nadie, sino que alertar a esa gente que no respeta el protocolo, que no utiliza correctamente el tapabocas. Vamos a recurrir a todas las herramientas disponibles y a todos los actores sociales para poder tener impacto”, expresó. MÁS INTERNADOS El informe diario del Ministerio de Salud Pública dio a conocer 159 nuevos casos, 96 corresponden a contactos, cuatro son del exterior y 59 son sin nexo. La cantidad de pacientes hospitalizados es de 63, de los cuales 14 se encuentran en UTI. El dato se dio a conocer luego de tener los resultados del procesamiento de 1.015 muestras. Con los nuevos casos, se llega a 5.644 confirmados. Los casos sin nexo provienen de Asunción (18), Ciudad del Este (16), Luque (5), San Lorenzo (3), Hernandarias (2), Lambaré (2), Mariano Roque Alonso (2), Fernando de la Mora (2), J. Augusto Saldívar, Capiatá, Colonia Independencia, Itauguá, Limpio, Los Cedrales, Ñemby, Presidente Franco y Ypacaraí.



