El “24” mete presión alta

Estadio: Toribio Vargas, de Tacuary (local 3 de Febrero RB). Goles: 58' Daniel Valdovinos (3F); 8' César Benítez y 72' Aldo González (24S). Incidencia: 50' Cristhian Centurión (24S) atajó un penal a Daniel Valdovinos (3F). Recaudación: G. 1.785.000 por 119 pagantes.

En otros resultados de ayer: Limpeño 1 Hayes 0, Atlántida 2 Pilcomayo 1, Martín Ledesma 0 Colegiales 0. Hoy: Recoleta vs. Tembetary, 29 de Setiembre, de Luque vs. Colón de JAS, 3 de Noviembre vs. Ameliano y Colón de Ñemby vs. Gral. Caballero ZC (todos desde las 15.00).

“12” lidera en la C. Ángel Valdez (*). El “12” de Santo Domingo venció 1-0 a Humaitá y es momentáneo líder solitario de la C. Estadio: Pioneros de Corumba Cué (local Humaitá). Gol: 1' Elías Bogado (12O). Expulsado: 82' Tobías Rolón (H). Recaudación: G. 630.000 por 42 pagantes. Hoy: 1° de Marzo vs. Valois, B. Aceval vs. Oriental, Olimpia de Itá vs. Colonial, Gral. Caballero CG vs. Pinozá y Pettirossi vs. Juventud (todos desde las 15.00). (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.

Intermedia. Hoy sigue la acción por la fecha 15, con siete juegos. Desde las 10.00, Guaireña vs. Atyrá (por Tigo Sports) y Trinidense vs. 3 de Febrero; a las 14.30, Ovetense vs. Fernando; a las 14.45, Yegros vs. Independiente, RI 3 Corrales vs. 12 de Octubre y Gral. Caballero JLM vs. Caaguazú; desde las 15.15, 2 de Mayo vs. Resistencia. El líder es el 12 de Octubre con 27 puntos seguido por Guaireña (26).