“En el 2020 cambió todo para mí. Fue un gran año, me acuerdo cuando se iba a reanudar el torneo después del parate. Arce me habló, me dijo que iba a jugar, que esté tranquilo, me motivó”, expuso ayer con emoción Alexis Duarte, la revelación de Cerro Porteño a Fútbol a lo Grande (1080 AM).