El 2 de Mayo vence y mete presión

3 de Febrero (0): Javier Aquino; Eric Gómez, Éver González, Ángel Arce y Ródney Pedrozo; Tomás Centurión (46' Jonathan Batista), César Llamas, Alexis Rodas y César Giménez (72' Nicolás Chávez); Iván García (32' Vinicius Pereira) y Digno González. DT: Marcio Marolla.

2 de Mayo (1): Germán Caffa; Richard Escobar, Silvio Borjas, Celso Coronel y Jorge Jara; Sergio Mendoza, Fabio Mendieta, Cristhian Chamorro (66' José Verdún) y Pablo Candia (52' Joel Román); Renato Aranda (36' Diego Vázquez) y Jesús Araujo. DT: Carlos Jara Saguier.

Inde vence en casa. Cynthia Barcovich

Independiente de Campo Grande se impuso por 2 a 0 a Fernando de la Mora. Augusto Ruiz Díaz y Rubén Tarasco, de penal, marcaron los goles.

Estadio: R. Gregor (Inde). Goles: 44' A. Ruiz Díaz y 86' R. Tarasco, de penal (ICG).

Independiente CG (2): Diego Morel; Rafael Vargas, Claudio Vargas, José Báez y Mateo Gamarra; José Acosta (67' Alexis Vargas), Aldo Paniagua, Eber Vera y Jordan Santacruz; José Villagra (56' Rubén Tarasco) y Augusto Ruiz Díaz (62' Marcos Melgarejo). DT: Carlos H. Paredes.

Fndo. de la Mora (0): Óscar Morel; Iván Benítez, Diego Aguada, Enrique Araújo y Jorge Quintana, Juan Villamayor (80' Ronald Sanabria), Darío Estigarribia (70' Emmanuel Morales), Joel Jiménez, Ariel Sánchez (28' Wilfrido Báez); Víctor González y Jesús Duarte. DT: José Arrúa.

Victoria del RI3. Édgar Medina. Con doblete de Leonardo Del Valle, el RI3 Corrales venció a Rubio Ñu 2-1. César Pérez marcó para el albiverde. Estadio: RI 3 Corrales. Goles: 24' y 54' Leonardo Del Valle (RI3); 46' C. Pérez (RÑ).

RI 3 Corrales (2): Jorge Chena; Aldo Olmedo, Rommel Vera, Sergio Tissera y Pedro Álvarez; Reinaldo López, Aldo Cañete, Leonardo Delvalle (83' Fernando González) y Leonardo Galeano (15' Rogers Díaz); A. Arce (15' O. Mareco) y D. Areco. DT: E. Rivera.

Rubio Ñu (1): J. López; M. Ayala (56' J. Pérez), A. Ferreira, Ó. Ayala (75' N. Ruiz) y V. Ayala; A. Irigoyen, R. Ocampo, Á. Campuzano y J. Sanguina (46' C. Pérez); C. Riveros y N. Romero. DT: W. Bazán.

Sumó tres en el Bajo. Fernando Noceda. El Triqui se plantó en el primer tiempo para animarse en el segundo y consiguió el triunfo ante Resistencia con el único tanto de Gustavo Legal. Estadio: T. B. Correa (Resistencia). Gol: 79' G. Legal (T)

Resistencia (0): H. Navarro; G. Mendieta, R. Martínez, E. Blanco (35' R. Ledesma), B. Sierich; R. Britez, E. Ledesma (72' E. Moreira), S. Caballero, A. González; A. Mazacote, J. Giménez (57' B. Mendieta). DT: Humberto Ovelar.

Trinidense (1): A. Florentín; U. Bogado, A. González, F. Galeano (62' E. Aveiro); F. Ayala, A. Ruiz, J. González, C. Díaz (76' G. Legal); L. Ríos (21' A. Álvarez), R. Coronel. DT: Gabino Román.

Posiciones: 12 de Octubre 21, Atyrá 19, 2 de Mayo 19, Guaireña 18, Resistencia, Inde CG y Trinidense 16, Fndo. de la Mora 13, 3 de Febrero 12, RI3 Corrales 11, Rubio Ñu y Ovetense 10, Gral. Caballero 9, Iteño 8, Yegros 4 y Caaguazú 3. Para hoy: 12 de Octubre vs. Guaireña, a las 10.00, en el Luis Salinas. Gral. Caballero JLM vs. Yegros, a las 10.00, en el Leandro Ovelar, Iteño vs. Atyrá, a las 15.00, en el Salvador Morga y Caaguazú vs Ovetense, a las 15.00, en el F. Llamosas.