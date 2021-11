El 1x1 de la Albirroja

Antony Silva 6: Tuvo acertadas intervenciones, aplomado y con seguridad, dejando atrás el error infantil frente a Chile; aunque sobre el final transmitió conformismo al no querer apurar en las salidas.

Juan Escobar 5: Con mayor oficio en el puesto, intentó proyecciones desde su sector, aunque esas subidas dejaban al descubierto su zona, sector por donde Colombia generó sus mejores acciones.

Gustavo Gómez 5: Manejó bien los tiempos cuando las acciones las tuvo de frente, pero algo lento para cubrir espacios cuando el equipo se soltó en ofensiva. Sigue en deuda al momento de ser una opción en el juego aéreo.

Fabián Balbuena 5: Le costó controlar la zona en el retroceso y por momentos fue sobrepasado en base a velocidad. Otro que sigue sin mostrar sus buenos dotes de cabeceador.

Júnior Alonso 6: Tuvo sacrificio y determinación para el acompañamiento. Expuesto a mucho sacrificio le tocó pelear con la zona de mayor circulación de Colombia, imponiendo temperamento en cada cruce.

Mathías Villasanti 4: Muy lejos de su mejor versión. El volante no tuvo el desdoble para ser opción de pase en zona ofensiva, producto de ello tampoco impuso su característico anticipo.

Andrés Cubas 5: Ubicado como tapón, se movió en un bloque menor del campo. Fue expuesto para cortar los avances cafeteros, por lo que terminó sin completar el juego por su expulsión.

Matías Rojas 5: Como lanzador generó algunas situaciones, pero no tuvo precisión para aprovechar mejor las pelotas paradas. Inteligente para generar las pocas salidas rápidas como primer pase.

Miguel Almirón 6: Como interior tuvo un mejor panorama para tomar mejores decisiones en labor ofensiva. Aportó algo más de determinación a su sacrificio y por su buena ubicación su trabajo lució un poco más que otras presentaciones.

Braian Samudio 4: Mal utilizado por la banda izquierda y lejos de una clara conexión solo pudo soportar algo de sacrificio para cortar el circuito de la banda derecha de Colombia.

Carlos González 6: Mucha entrega. Recepcionista de las salidas largas, generó la acción más importante presionando en la salida rival. El delantero, por lejos, debe obtener de manera definitiva el puesto de titular.

Óscar Romero 5: Muy lento para las decisiones e impreciso en los pases largos. Demuestra con bajo nivel su falta de ritmo competitivo.

Braian Ojeda 5: Aportó control, pero poca movilidad. No tuvo salida clara y terminó siendo devorado por el esquema mezquino.

Luis Amarilla 5: Flojo aporte, y muy lejos de ser el combativo que necesitaba el juego. Fue absorbido por la marca cafetera, quedando lejos de una zona potable de juego.

Héctor Martínez 5: Suplió en la marca pero no aportó en ofensiva. Se dedicó a cubrir su zona y no se animó a intentar acompañar.

G. Barrios Schelotto 4: Cauteloso y precavido, nunca intentó algo más que no ceder la derrota, cuando la obligación era otra. Se aferró a su idea inicial y no arriesgó. Suma un punto de 6 posibles.