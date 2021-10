El 1x1 de la Albirroja

Antony Silva 7: Seguridad y mucha jerarquía. El portero fue determinante en acciones claves y además empujó al grupo con grandes paradas y personalidad desde la primera línea defensiva.

Robert Rojas 4: No se siente cómodo en el puesto. Es central. No pesó como soporte en ataque y se mostró a destiempo las veces que tuvo que volver para la marca, descuidando su sector, por donde Argentina mostró su mejor juego.

Gustavo Gómez 6: Sobrio por arriba. El capitán mostró mucho autocontrol para no caer en el juego intenso de Argentina, manejando los tiempos para la cobertura.

Júnior Alonso 6: Algo incómodo de central, con una mejor versión como lateral. Su capacidad para el anticipo lo posicionó como opción para salida rápida.

Omar Alderete 8: Lo mejor de la noche. No desentonó tanto como lateral ni como central. El zurdo asumió el liderazgo ordenando la última línea con mucho criterio para la salida clara con el control. Ya no puede ser suplente en este equipo.

Jorge Morel 6: Expuesto al sacrificio. Desde su sector se tuvo que multiplicar para apoyar en la marca a Robert Rojas con mucho despliegue para ocupar gran parte del medio del campo.

Mathías Villasanti 7: Versatilidad para la destrucción y la construcción. El volante tuvo gran despliegue siendo siempre comodín para ocupar huecos vacíos y siempre llegar con superioridad en los mano a mano.

Santiago Arzamendia 6: Su mejor partido de este ciclo. Mejoró en la presión de sus envíos y mostró mayor determinación para aventurarse en ataque y resolver de manera rápida.

Miguel Almirón 6: Su velocidad fue importante para el cambio de ritmo. A pesar de la marca férrea se las arregló para generar espacios. Tuvo una gran chance aunque resolvió mal.

Ángel Romero 5: Muy lejos de una zona en donde puede ser más determinante. Buscó imponer su estilo, pero la escalonada defensa albiceleste lo supo controlar sin sobresaltos mayores.

Antonio Sanabria 5: Expuesto a la lucha y muy lejos de zona de definición. Generó dos acciones, pero no tuvo precisión para efectivizar.

Ángel Cardozo L. 6: Capacidad para la recuperación y polifuncionalidad. El volante pisó con determinación su sector y tuvo dotes de transportador para generar la acción más clara en ofensiva.





Richard Sánchez 5: Parche para el sector. No tuvo mayor incidencia en ataque y tampoco tuvo chances para hacer gala de su mejor repertorio: La media distancia.

Carlos González 5: Bien para la lucha, pero errático en momentos claves. Se perdió las dos más claras de la Albirroja en inmejorable posición.

Fabián Balbuena s/n: Pocos minutos. Entró para reforzar la última línea.

Juan Escobar s/n: Al igual que Balbuena su aporte fue mínimo, aunque su conocimiento del puesto puede darle más al equipo paraguayo.

Eduardo Berizzo 5: Falló en la disposición inicial, pero tuvo sapiencia para corregir el error con movimiento de hombres. Faltó mayor ambición para buscar el triunfo en la complementaria.