El “12” golea y es líder solitario

Con esta victoria, el elenco Itaugüeño sumó 33 puntos y es único líder a la espera de lo que hagan hoy Guaireña y 2 de Mayo de Pedro Juan.

Estadio: Luis Salinas (local 12 de Octubre). Árbitro: Ulises Mereles. Líneas: Luis Onieva y Félix Arzamendia. Goles: 22' Iván Ocampos, 42' y 81' Marcelo Paredes y 91' Pablo Rolón (12); 60' Wilson Rojas (DC). Amonestados: 12' Fabrizio Sanabria, 48' Diego Miranda, 62' Iván Ocampos y 76' Juan Abente (12); 21' Félix Rojas, 69' Rolando Rolón y 82' Fabio Caballero (DC). Expulsado: 66' Jonathan Roa (12O). Recaudación: G. 1.760.000 por 88 pagantes.

Fernando 2

Rubio Ñu 1

Jesús Villalba (*)

Fernando de la Mora plasmó su pequeña superioridad del trámite del partido en el marcador para vencer 2-1 a Rubio Ñu. Estadio: Emiliano Ghezzi (local Fernando de la Mora). Árbitro: Marco Franco. Líneas: Pablo Ojeda y Carlos López. Goles: 8' Milver Aquino y 62' Richard Lugo (FM); 66' Nelson Ruiz (RÑ). Amonestados: 35' Emmanuel Morales, 41' Juan Villamayor, 64' Diego Aguada, 67' Óscar Morel, 68' Jorge Quintana y 77' Richard Lugo (FM); 59' Nelson Ruiz y 64' Paul Riveros (RÑ) Recaudación: G. 2.150.000 por 95 pagantes.

Sp. Iteño 1

Corrales 0

Ángel Valdez (*)

Sportivo Iteño derrotó a RI 3 Corrales por 1-0, en el debut de la dupla de Badayco y Crispín Maciel (hijo y padre) en la banca del tricolor de Itá. Estadio: Salvador Morga (local Sportivo Iteño). Árbitro: Carlos Amarilla. Líneas: Carlos Valdovinos y Pablo Rojas. Gol: 54' Aldo Torres (SI). Amonestados: 77' Richard Araújo y 68' Antonio Oviedo (SI); 68' Cristhian Rojas (RI). Expulsado: 78' Aldo Cañete (RI). Recaudación: G. 600.000 por 30 pagantes.

Trinidense 0

Ovetense 0

Fernando Noceda (*)

Trinidense y Ovetense igualaron 0-0 en un choque en que intentaron marcar, pero no supieron definir en los metros finales. Estadio: Martín Torres (local Trinidense). Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Líneas: Silvio Alfonso y Cristhian Giménez. Gol: No hubo. Amonestados: 19’ Fernando Galeano (T); 67' Óscar Giménez (O). Recaudación: G. 1.240.000 por 62 pagantes.

(*) Cronistas de Fútbol Aficionado.

Cartelera de juegos para hoy: Independiente CG vs. 2 de Mayo, en el Ricardo Gregor de Campo Grande (televisado por Tigo Sports, desde las 10.00), Guaireña FC vs. 3 de Febrero en el Parque de Guairá de Villarrica (14.30), Atyrá FC vs. Fulgencio Yegros, en el San Francisco de Asís de Atyrá y Resistencia vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, en el Tomás Beggan de la Chacarita (ambos desde las 14.45).

Posiciones: 12 de Octubre 33 (+1), Guaireña y 2 de Mayo 30, Atyrá FC y Trinidense 26 (+1), General Caballero de Juan León Mallorquín y Fernando de la Mora (+1) 25, Independiente CG 24, Resistencia 23, R I 3 Corrales (+1) y Sportivo Iteño (+1) 22, Rubio Ñu (+1) 21, 3 de Febrero y Ovetense FC (+1) 16, Fulgencio Yegros 9 y Deportivo Caaguazú (+1) 7 puntos. (+1) un partido más disputado.