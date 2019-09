El “12” cumple y el “3” se hunde

12 de Octubre (I): (1) Mauro Cardozo; Víctor Barrios, Juan Villamayor, Pablo Medina y Marcos Gamarra; Iván Ocampos (83’ J. Lesme), Marcelo Paredes, Juan Abente y Richard Centurión (23' V. Ávalos); Óscar Núñez (39’ A. Torres) y Diego Miranda. DT: Miguel Cristaldo.

Fernando de la Mora: (0) Luis Uliambre; Leandro Esteche (82’ A. González), Carlos Paredes, Iván Benítez y Eric Cristaldo; Pablo Ayala, Néstor Cubilla (67’ H. Lusardi), Juan Villamayor (75’ R. Lugo) y Emmanuel Morales; Jonathan Valiente y Jorge Quintana. DT: Hernán Acuña.

3 de Feb. 1

Iteño 2

Sportivo Iteño complica mucho más al 3 de Febrero en el Este venciendo 2-1.

Goles: 92’ Digno González (3F); 23’ Antonio Oviedo y 76’ Lucas Sánchez (I). Incidencia: 38’ Javier Aquino (3F), atajó un penal de Óscar Martínez (I). Recaudación: G. 860.000 por 35 pagantes.

3 de Febrero: (1) J. Aquino; D. Benítez, Á. Arce (86’ R. Da Rocha), D. Dos Santos y É. González; F. Brizuela, C. Llamas, H. Sanabria, y F. Villalba (7’ L. Godoy); J. Arrúa (7’ D. González) y R. Arévalo. DT: Juan Daniel Cáceres.

Sportivo Iteño: (2) V. Fleitas; R. Martínez, F. Rojas, E. Bobadilla y M. Silvero; M. López, S. López, L. Sánchez (86’ R. Araújo) y A. Oviedo (86' A. Torres); M. Laxague y Ó. Martínez. DT: Badayco Maciel.

Resist. 3

ICG 2

En el barrio Ricardo Brugada, Resistencia dejó los puntos en casa al superar a Independiente de Campo Grande, que se frena con su caída.

Goles: 4’ Anibal Gómez c/s/v, 26' Emilio Blanco y 42' Carlos Guerreño (R); 37' Éber Vera y 77' Francisco García (I). Recaudación: G. 1.200.000 por 81 pagantes.

Resistencia (3): J. Recalde; C. Candia (82’ B. Sierich), G. Verdún, E. Blanco y G. Mendieta; A. González, E. Ledesma (63’ R. Martínez), C. Garay y É. Villalba; C. Guerreño (71’ S. Caballero) y D. Zárate. DT: Humberto Ovelar.

Independiente CG (2): P. González; A. Duarte (6' É. Vera), C. Vargas, P. Gómez y M. Gamarra (70’ A. Paniagua); C. Vargas, I. Vargas (45’ E. Riveros), J. Santacruz y F. García; M. Romero y N. Cardozo. DT.: Celso Ayala.



Apunta arriba

Guaireña buscará retomar la cima cuando a las 15.30 visita al R.I. 3 Corrales. Antes, a las 10.00, Gral. Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Trinidense. Cierran a las 15.30 Caaguazú vs. Atyrá y 2 de Mayo vs. Ovetense.