Ejercicios y aire libre, aliados para el cuerpo y la mente

A pesar del clima inestable que tenemos en esta época, la mayor parte tenemos días agradables, llenos de sol, brisas cálidas, noches frescas y un escenario lleno de flores, árboles frondosos, y ello invita a realizar actividades físicas al aire libre, para beneficio de nuestra salud física y mental.

“La primavera es una de las estaciones que personalmente me emocionan mucho, ella me produce bienestar, me da esperanza, alegría, me invita a iniciar mis proyectos y revisar otros para concretarlos. Esta misma sensación suelo observar en algunas personas de mi entorno, los gimnasios se llenan, las clases de baile también. En la pandemia fue un poco diferente, pero estoy segura de que de alguna forma alguien inicia algo en primavera. Es una buenísima opción para iniciarlo en esta estación, sea la actividad que sea, siempre lo importante es iniciar”, refiere la instructora fitness Laura Olmedo.

CUIDADOS. Antes de empezar con algún deporte o actividad física se debe tener en cuenta el estado actual de cada uno, es decir, todo depende de cómo la persona se sienta y si es apta para realizar esfuerzos.

“Cada deporte depende mucho de la condición física de la persona que desea realizarla, pero los que son muy recomendados por la facilidad, libertad y accesibilidad son las caminatas, el baile y gimnasia localizada”, indica.

La profesional recomienda el baile para aliviar el estrés y tener un hobby, ya que gracias al baile el cuerpo entra en un estado de liberación absoluta y de paso se puede ejercitar cada parte del esqueleto. “El baile te libera, te contagia energía positiva, te desafía, acumula una diversidad de sensaciones maravillosas, que acompaña cada ritmo. Elijan una música y solo escuchen que de a poco el ritmo se apodera del cuerpo y logrará sacar uno que otro movimiento”, agrega.

Aunque hacer deportes y algunos ejercicios diarios son muy beneficiosos y ayudan a sentirse de una manera totalmente alegre y satisfecha, se deben realizar de una manera moderada, es decir, de 30 a 45 minutos por día, para evitar alguna lesión o agotamiento. “Si hablamos de actividad física en general se recomiendan unos 30 minutos diarios, mi recomendación es en primer lugar definir el tiempo que quieras invertir en sentirte maravillosamente energético y saludable”, señala.

NIÑOS Y ADULTOS MAYORES. Aunque todas las personas son aptas para realizar actividades físicas, los niños y adultos mayores requieren de más cuidados a la hora de empezar.

Las actividades más recomendadas para los adultos son la caminata, hidrogym y el baile, este último es una gran herramienta donde ejercitan todo el cuerpo, además les ayuda mucho con la mente y lo pueden realizar en cualquier espacio. Para los niños siempre la mejor actividad física es jugar al aire libre, andar en bicicleta y practicar deportes. “La mejor recomendación que puedo dar es que los niños deben amar ejercitarse, y debe ser lo más divertido posible al igual que los adultos mayores”, añade Laura.

Según una investigación de The Washington Post, ejercitarse ayuda a dormir con mayor profundidad y por más tiempo, sin importar el horario en el que lo realice. De hecho, ejercitarse durante la noche puede ayudar a conciliar el sueño más rápido. Es decir que además de ser beneficioso para el cuerpo y la mente, hacer actividad física, en especial de noche, ayuda a dormir perfectamente, una buena noticia para los que sufren de insomnio.

Otros puntos a tener en cuenta a la hora de realizar deportes o ejercicios al aire libre es siempre llevar un termo o hoppie de agua para no deshidratarse con el trajín. Además, la buena alimentación es fundamental dentro del cuidado físico, emocional y mental, es decir, comer frutas, verduras y las calorías y carbohidratos necesarios por día serán un buen compañero de tareas y te dejarán buenos resultados . “Nuestro cuerpo es como un templo, y debemos cuidarlo en todos los aspectos. Siempre es recomendable comer sano”, finaliza Olmedo.