Ejecutivos instan a senadores a no politizar la Justicia

“El punto principal a aclarar es que (la crítica) no es contra Víctor Ríos. Él tendrá sus planes y a algunos les gustará, a otros no, pero es un político de carrera, si bien tiene una formación de abogado, ha ejercido durante los últimos años en forma permanente la carrera política. El Club de Ejecutivos considera que fue una equivocación del Consejo haberle puesto en la terna a una persona que si bien tiene la formación, no tiene la trayectoria que se requiere para integrar la Corte”, dijo.

Agregó que “todos demandamos que se respete el pacto social y el pacto que está en la Constitución, que dice que existen tres poderes independientes, no puede haber una Justicia donde haya un integrante de otro poder. El Consejo se equivocó y por eso instamos a los senadores a que cumplan con el deber de mantener la independencia de los poderes, es un tema institucional en el cual no podemos demostrar un retroceso”, indicó.