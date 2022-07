Ejecutivo tiene embajadores listos para servir, pero se opta por político

Las designaciones de quienes no integren el escalafón diplomático y consular no podrán exceder del 25 por ciento del total de los cargos presupuestados para funcionarios en el exterior, excluidos los de embajador, dice el mencionado artículo 10.

Las designaciones fuera del rango diplomático (designaciones políticas), aunque están previstas, se espera que sean de personas con un perfil construido en base a una vasta trayectoria, al manejo de las relaciones internacionales, al conocimiento de idiomas, capacidad de negociación, etc.

En la embajada de Qatar estuvo como embajador Ángel Barchini, ex diputado colorado, ex juez, ex candidato a intendente de Asunción, político militante del Partido Colorado.

La designación de Paniagua (oficialista), quien ya había logrado la designación de su hermano, Edward como funcionario en el consulado paraguayo en Clorinda, romperá con el énfasis adoptado en los últimos nombramientos de embajadores preferenciando a los diplomáticos. En el año legislativo que concluye se designaron solo 3 embajadores no profesionales (políticos) y 12 de carrera.



Opiniones

“Suena mucho a premio consuelo“

“Esto suena mucho a premio consuelo, para alguien que ya no será candidato a diputado por Central. Es lo preocupante, porque así le van a ver cuando llegue a Qatar. Eso puede ser negativo para el país. Es diferente si se designa a un diplomático de carrera o a un político bien preparado. Ese no es perfil del diputado Paniagua. Eso ya es malo de inicio para la futura gestión de ese embajador. Ya entra con un perfil disminuido con relación a otros embajadores latinoamericanos que también van a estar gestionando inversiones, cooperaciones en la relación con Qatar”.



"La diplomacia se funda en idoneidad"













“El Ejecutivo tiene la facultad de designar en el servicio exterior a personas ajenas al escalafón diplomático. Sin embargo, estas deberían estar vinculadas por sus actividades públicas o privadas al ámbito de las relaciones internacionales. Más aún considerando los complicados escenarios como los que hoy se viven en el mundo. Esta condición no suele ser respetada por los gobiernos al premiar a personas con estos nombramientos por otras razones no vinculadas a esta delicada y especializada tarea pública. La diplomacia debe fundarse en la idoneidad”.