Ejecutivo prohíbe nombramientos, contrataciones y aumento salarial

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, confirmó que la medida presidencial se formaliza en un acta y tienen que suscribir todos los miembros.

“Hablamos de nuevas solicitudes, porque hay algunas que fueron aprobadas el año pasado por el Equipo Económico Nacional que se estaban formalizando en estos días, porque los trámites que muchas de ellas implican, esas no están afectadas”, indicó el secretario de Estado.

La orden involucra a los ministerios y secretarías dependientes de la Presidencia de la República.

Desde el Gobierno insisten en que hay que realizar los ajustes necesarios en vista de que la crisis económica sigue golpeando a varios sectores y disminuyeron los ingresos mediante las recaudaciones que sirven para sostener el presupuesto.

Durante el 2020, el Ministerio de Hacienda encabezaba la lista de instituciones que más solicitudes de nombramientos y promoción interna había realizado durante este periodo de la pandemia. Había ordenado 21 procesos de nombramientos para cargos, que van desde profesional júnior de economía, evaluación de gasto público, técnico de personas y otras especializaciones.

Otra institución que había solicitado varios nombramientos es la Caja Bancaria, con 12 nombramientos entre auxiliar administrativo de gerencia de jubilaciones, comercial y administrativa.

No se quedó atrás el Instituto Paraguayo del Indígena que procesó 11 nombramientos para jefaturas de Departamentos de Asesoría Jurídica, Gestión Territorial, Registro e Identidad Étnica.

Lo mismo para la Agencia Financiera de Desarrollo, la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la Policía Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

NORMATIVA. Cuando comenzó la cuarentena en el 2020 no existía ninguna normativa y se entendió que hubo una política de racionalización de gastos, pero no había una orden expresa que señale que estaba permitido o no para realizar los nombramientos. Solamente había una suspensión de contratación, pero no hablaba de otro tipo de vínculos. Eso finalmente se aclaró en junio con el Decreto 3755 que señala todos los vínculos para realizar los procesos.

A principios de este año, entre febrero y marzo hubo una serie de nombramientos firmados mediante decreto del Poder Ejecutivo. En total se contabilizaron alrededor de 100 nombramientos.

Tras los cuestionamientos que surgieron contra la medida contradictoria, explicaron que se trata de dar cumplimiento al proceso de implementación gradual de la política de desprecarización laboral de aquellos funcionarios públicos que están hace cuatro años en carácter de contratados.

RACIONALIZACIÓN. El presidente de la República había firmado a principios de este año el Decreto N° 4899, que reglamenta la Ley N° 6622, emanada el 20 de octubre de 2020, la cual dispone medidas de racionalización del gasto público.

La misma establece que en ningún caso se podrá pagar en concepto de remuneración u honorario, un monto superior al estipulado como remuneración para el presidente de la República. Es decir, que ningún funcionario público podrá ganar por encima de los G. 33 millones.

Una maniobra es que suelen cobrar algunos beneficios salariales que terminan duplicando el ingreso que perciben los estatales. Otra prohibición es la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible o de cupos de combustibles a autoridades.