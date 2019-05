Ejecutivo defiende a Wiens porque “no tiene mala ejecución”

Hay preocupación por la ejecución presupuestaria y rendimiento de algunos de sus colaboradores. Sobre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el jefe de Estado manifestó que el ministro Arnoldo Wiens no tiene mala ejecución y espera que mejore.

“A los un año, todos, vamos a hacer una evaluación general de todos los diferentes ministerios y secretarías”, aseveró Abdo Benítez.

Desconoce la versión de que exista un fuerte internismo dentro de Añetete contra Wiens. “Yo no conozco eso, no creo eso; realmente no creo, yo creo que Wiens no tiene una mala ejecución, nosotros queremos que tenga una mejor ejecución”, sentenció. Sostuvo que hay muchos procesos licitatorios que tienen “lastimosamente sus procesos”. Acotó que se puede verificar con la Cámara Vial Paraguaya o con la Cámara Paraguaya de la Construcción. “El clima, no ahora, en toda la historia de las obras viales del Paraguay. El clima afecta a la certificación, porque cuando llueve se puede certificar menos mensualmente, entonces hay una coyuntura, de toda manera nada es excusa”, dijo.