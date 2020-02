Ejecutivo contradice al IPS y niega la existencia de proyecto de reforma

El Poder Ejecutivo, mediante Juan Ernesto Villamayor, secretario general de la Presidencia, desmintió ayer al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, y afirmó que en marzo no será presentado ningún proyecto de ley que plantee la modificación de la ley orgánica de la previsional. Fue en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

El martes, Gubetich anunció que en marzo presentarán un proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del IPS, en el que se planteará subir de 60 a 65 años la edad de jubilación y de 3 a 10 años el período que se tiene en cuenta para promediar el monto con el cual se jubilará el trabajador.

“No hay ninguna posibilidad de presentar el proyecto en marzo de este año, si ni siquiera está socializado dentro del Ejecutivo; es más, no existe el proyecto como tal, lo que existe es una discusión sobre el sistema, no hay ningún proyecto”, dijo Villamayor.

Agregó: “El proyecto no va salir del Ejecutivo antes de haber escuchado a todos los actores, y cuando digo todos los actores estoy hablando de los trabajadores, sindicatos, entre otros; todos deben ser consultados porque es un tema en el cual todos tienen que tener derecho en opinar, fundamentalmente porque lo que está en juego es la jubilación del trabajador”.

En tanto, el secretario general de la Presidencia reconoció que en algún momento se tendrá que estudiar la reforma de la previsional, si se quiere mantener las condiciones a futuro.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también aclaró que no se va a presentar el proyecto en marzo próximo y expresó que ningún trabajador de los que hoy están en el régimen de 60 años podrá ser incorporado a la eventual nueva Ley, apuntando que no se legisla para el pasado. “La intención es a los efectos de ir debatiendo con todos los sectores que, estoy seguro, van a estar interesados. Es a partir de la aplicación de esta Ley que va a surtir efecto”, sostuvo. A su criterio, la posibilidad de que haya mejorado la expectativa de vida que tiene el ser humano debe ser tomada en cuenta a los efectos de que se aplique o no la hipotética Ley.

Socialización. Desde el IPS iniciaron la socialización de los cambios que desean introducir en la ley orgánica del ente previsional.

El miércoles pasado, Gubetich y Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, mantuvieron una reunión con la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), donde expusieron las principales modificaciones.

Por su parte, Halley conversó ayer con varios medios radiales y televisivos, explicando los detalles de la propuesta de reforma que desean plantear al Congreso Nacional.

En conversación con Radio Monumental, advirtió que si no se aumenta de 60 a 65 años la edad jubilatoria, la previsional quedará sin recursos en 40 años más. “Si hoy no hacemos nada y nos quedamos en el hermetismo de este modelo y de no tocar nada, en el 2060 se agotarán los recursos previsionales. Tenemos que pensar en la siguiente generación que vendrá”, manifestó Halley.

En ese sentido, Halley dejó en claro que las modificaciones, en caso de tener la aprobación del Congreso Nacional y el aval del Poder Ejecutivo, serán solo para las personas que empiecen a aportar al IPS luego de ser sancionada la nueva ley orgánica. No así para los actuales aportantes, que se jubilarán con las exigencias y condiciones hoy vigentes.

Senador critica. El senador Jorge Querey, del Frente Guasú, en su cuenta de Facebook, cuestionó que el ente previsional debería mejorar su administración, reduciendo la brecha de evasión, mejorar los rendimientos de los recursos invertidos, evitar los sobreprecios en las licitaciones para compra de medicamentos, entre otros puntos, y evitar cargar nuevamente al trabajador, queriendo ampliar la edad para jubilarse y periodo de cálculo para la pensión jubilatoria, que actualmente es de 3 años.