Efraín dice que HC no tiene fueros, pero sí cómplices

“Creo que él no tiene fueros, creo que tiene cómplices en el Congreso, porque nunca asumió ni juró en la senaduría activa ni vitalicia”, arremetió el titular del PLRA, inmediatamente después de que el senador de su partido, Blas Llano, titular del Congreso, haya dado a conocer su interpretación y afirmado que Cartes tiene fueros.

Para Alegre, la Justicia no hizo nada respecto a Cartes, “de cuyos negocios se tiene conocimiento hace 30 años”.

“Siempre se supo que lo ocultaron y siempre se supo que él (Cartes) formaba parte del crimen organizado”, dijo.

Lamentó que cuando Cartes fue presidente, el Paraguay haya abierto el país al crimen organizado. “Las consecuencias la estamos sufriendo en este momento y esperemos que se haga justicia lo antes posible”, refirió.

También cuestionó que el gobierno de Marito se haya aliado “con el patrón”.

“Es preocupante que el presidente lo haya tomado como aliado. Ya decía yo en alguna ocasión si cómo el presidente Abdo va a combatir al crimen organizado si él está aliado al patrón del crimen organizado y es una gran contradicción“.

Por último, Alegre dijo que si Cartes cae, se hará de alguna forma también justicia con el crimen de Rodrigo Quintana.

El ex senador Miguel Abdón Saguier dijo que de acuerdo a la Carta Magna, Cartes no tiene fueros al no haber jurado como miembro del Senado.