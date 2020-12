Efraín cede chapas claves a alianzas y Salyn y Ríos critican

Según Salyn Buzarquis, la postura del Directorio es muy ambigua. “Por un lado, Efraín se cierra y no da paso al costado para deponer su intención de candidatarse, pero, por el otro, es muy generoso entregando la chapa liberal en municipios claves”, dijo.

Aclaró que no está en contra de las alianzas que el partido haga con fuerzas fraternas, aunque consideró que en algunos sitios lo que la cúpula dirigida por Efraín buscó fue debilitar a los equipos que le harán frente en el proceso de renovación de autoridades. “Caso Lambaré, por ejemplo, es una jugada para dejar fuera, pero literalmente fuera a nuestro equipo. Porque Daniel Molinas es el equipo más fuerte, edil que está en condiciones de ganar las internas y a partir de allí acordar con otros sectores el mecanismo que sea”, destacó.

Se quejó de que para Lambaré el partido opta por una encuesta para ver qué candidatura o alianza apoyar, pero “le desafío a Alegre a que no se anima a medirse mediante una encuesta pública conmigo, de 2.000 o 3.000 llamadas telefónicas, mano a mano. Algo serio sin perfiles falsos con control mutuo. Pero no aceptará un mano a mano porque no me ganará”, señaló.

Además, otro integrante del movimiento de Nuevas Ideas, el senador Víctor Ríos, consideró que el problema no son las alianzas, sino dónde se las realiza. “Somos aliancistas y como partido siempre trabajamos por alianzas. Ahora, no está bien que desde la cúpula partidaria, por intereses meramente de esa cúpula, se acepten alianzas y se rechacen otras”, dijo. Trajo a colación el municipio de María Auxiliadora, Itapúa, donde presuntamente el intendente tiene ataduras con el cartismo y busca el rekutu. “Allí los comités no están de acuerdo con apoyar la candidatura del actual intendente, quien es alguien que responde directamente a Horacio Cartes”, dijo. El equipo tanto de Salyn como de Ríos apoyaron la pasada convención liberal criticada por Efraín.

Escrache. Por último, ayer frente al mismo Directorio un ciudadano villahayense reclamó a Efraín Alegre el haber cedido a la alianza la chapa para intendente en Villa Hayes. El Directorio aprobó el martes volver a dar apoyo al intendente actual, Esteban Ríos, ya surgido en alianza.