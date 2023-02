Efraín asegura que siguen hablando y no descarta la unidad opositora   

El candidato de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, confirmó que las negociaciones no están cerradas y que se sigue conversando con los demás aspirantes opositores a la presidencia de la República, aunque el diálogo no se haga público.

Sobre las declaraciones del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien dijo que Efraín debería tragarse su orgullo y convocar a los demás referentes para lograr la unidad, prefirió no responder y se limitó a expresar que están trabajando por una propuesta amplia que incluya a todos.

“Yo no sé lo que dijo Prieto. Nosotros estamos hablando con todos para poder llegar unidos al 30 de abril, pero eso no se habla por la prensa, sino en otras instancias. Somos los protagonistas del mayor acuerdo y consenso que conoce la historia del Paraguay, aglutinando a más de 40 organizaciones, dejando afuera las afiliaciones políticas y unidos detrás del propósito que es el cambio. Estamos hablando con todos para llegar unidos en la Concertación”, resaltó.

Negó que en el proceso se deje de conversar con alguno solo por orgullo y aseguró que ya tienen mediciones claras que dan como ganadora a la chapa que conforma con Soledad Núñez.

“Yo soy muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo. Estamos tratando de conversar, de construir una propuesta amplia que nos pueda aglutinar a todos. Orgulloso de lo que hemos logrado y conseguido y todo lo que podemos hacer por el Paraguay, no sé de qué orgullo me hablás, pero de todas maneras te aclaro que estamos orgullosos de lo que logramos y que hoy a 60 días de las elecciones ya estamos ganando, lo que indica que no es que vamos a ganar solamente, sino que vamos a tener una victoria contundente. Tenemos que estar unidos, hay que sumar todas las fuerzas, unidad total para tener una victoria contundente”, enfatizó.

Hablar con todos. Para Prieto es importante sumar las fuerzas de cada opositor y por ese motivo remarcó que es tarea de Efraín acercarse a los referentes.

Sostuvo que actualmente hay división en la oposición y que es necesario llegar a un acuerdo para poder derrotar al Partido Colorado.

“La idea que tengo es que Efraín podría tragarse un poco su orgullo y sentarse a hablar con otros referentes muy importantes de la oposición”, expresó.

El día D. Alegre comentó que se preparan fuertemente para el día de las elecciones para evitar fraudes u otras irregularidades.

“Nos estamos preparando muy bien para el día de las elecciones y lamentablemente para el continuismo esta vez no van a poder robar los votos, no van a poder hacer fraude. Estamos trabajando hace seis meses en un equipo, una herramienta de tecnología muy importante, que estamos incorporando para poder organizarnos eficientemente y tener en cada mesa tres o cuatro representantes. La euforia y la esperanza del cambio nos hacen muy potentes y muy fuertes. Sabemos que en las mesas nos roban las elecciones y vamos a estar con todo el operativo”, aseveró.

Improvisado. Alegre calificó de improvisado al candidato colorado Santiago Peña, su principal rival en las elecciones, y apuntó que la gente sabe quién es y a quién se debe.

“Santiago Peña es una persona improvisada que no tiene ninguna experiencia para poder liderar un proceso de ser presidente de la República. Se requiere fortaleza y carácter, que es lo que a él le falta. Necesitamos un presidente que no tenga patrón y sabemos que él llegó de contramano a la historia”, lanzó Alegre.

Opiniones

“Acuerdos sí, pero la unidad no es posible”

El senador del Frente Guasu Jorge Querey, candidato a vicepresidente y compañero de Euclides Acevedo, sostuvo que el diálogo debe mantenerse siempre abierto en política y democracia. Indicó que están conversando con dirigentes liberales y colorados para lograr acuerdos. “Siempre hay posibilidad de construir acuerdos y garantizar su cumplimiento. Pero la unidad no es posible porque hay formas distintas de ver el modelo país, pero lograr acuerdos, sí, y debería darse antes de las elecciones”, apuntó Jorge Querey, senador del FG.

“Tienen las puertas abiertas para volver”

El candidato a diputado Guillermo Ferreiro dijo que los dichos de Miguel Prieto son válidos, pero que desde a Concertación se hizo todo lo posible para que los candidatos se integren, por lo que les corresponde a ellos acercarse. “Me parece loable lo que dice Prieto y ese ha sido siempre el espíritu de la Concertación, hablar con todos, exponer nuestras diferencias y potenciar nuestras coincidencias, pero también me consta que eso se ha hecho con Payo y con Euclides hasta el cansancio”, reafirmó Guillermo Ferreiro, abogado.

“Mi relación con Efraín es muy buena, vamos a conversar”

El candidato a presidente de La Nueva República, Euclides Acevedo, se mostró muy presto para hablar con Efraín Alegre, pero sosteniendo que no declinará de su candidatura.

Durante su gira por el Sur, aseguró que mantiene buenas relaciones.

“El diálogo nunca puede estar ausente. Nuestras puertas siempre están abiertas. Los intereses superiores deben estar siempre por encima de las pretensiones personales, por legítimas que fueran estas. Vamos a llamarnos (con Efraín). Mi relación es muy buena con él, muy respetuosa”, indicó.

Euclides se mantiene en su postura de llegar hasta el 30 de abril sin descabalgar.

Junto con su compañero de fórmula, Jorge Querey, aseguran que seguirán firmes.

Se muestran abiertos a dialogar, pero al menos en el discurso, no ponen en mesa de negociación la posibilidad de bajar la candidatura. Para Querey, hablar del voto útil no es posible si no hay compromiso político.

Recientemente, negaron estar ligados al cartismo.

“Tratan de vincularme a Cartes, pero para mancharme nomás porque si ellos tuvieran la semiplena prueba, la más mínima de que yo recibo dinero del señor Cartes, yo hubiera salido en tapa”, expresó Acevedo.