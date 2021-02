Efraín afirma que liberales deciden si vencen a la mafia

En una gira por Misiones, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, reiteró que la mafia secuestró a la política y a la democracia, acusando una vez más al ex mandatario Horacio Cartes de corromper a las instituciones nacionales.

Alegre señaló que el 20 de junio, día de las internas partidarias, el PLRA tendrá el desafío de definir qué línea seguir: si se somete a la mafia y los corruptos o si se enfrenta y los vence, en alusión al apoyo a su candidatura a la titularidad del partido y a la de sus adeptos.

“El 20 de junio no es que vamos a elegir solamente al presidente de los liberales, vamos a elegir un proyecto que nos conduzca a unir a toda la gente decente para vencer a la mafia en el 2023, eso es lo que vamos a votar el 20 de junio. Por eso no podemos equivocarnos. Vamos a construir juntos un gran proyecto nacional, no un proyecto liberal, proyecto nacional de paraguayos y paraguayas decentes comprometidos con el cambio”, afirmó el titular azul.

Alegre insistió que si bien es cierto que el PLRA elegirá autoridades partidarias y candidatos para las elecciones municipales de octubre, también definirá la línea política liberal. “Creo que el Paraguay necesita de líderes que demuestren su compromiso con la gente”, expresó.

DIGNIDAD. El presidente liberal, quien va por el rekutu acompañado de Hugo Fleitas como candidato a vicepresidente del Directorio, recordó su proceso judicial y señaló que cuando resolvieron su prisión respondió de acuerdo a la historia y el pensamiento “del glorioso Partido Liberal, un partido con dignidad”.

Efraín dijo que la mafia se encargó de encarcelarlo y luego tuvo que liberarlo. “Cuando hablamos de la mafia hablamos de Horacio Manuel Cartes Jara, una desgracia para Paraguay, un hombre que ha instalado la mafia en el poder político y en la democracia, ha secuestrado instituciones importantes. Él maneja con dinero la Fiscalía, jueces, parlamentarios y hasta al propio presidente. Es grave”, apuntó.

Repitió que los enemigos del PLRA y del Paraguay son la mafia y los corruptos, y a ellos van a enfrentar y a vencer en las próximas elecciones municipales y generales del 2023. “Estamos más fortalecidos que nunca, en la construcción de ese Paraguay que nos merecemos, ese es el desafío”, manifestó el dirigente liberal.

Añadió que al poder de la mafia lo enfrentarán con el poder de la gente, el gran poder que llevará al cambio al Paraguay, para recuperar la esperanza “en un país inmensamente rico”.

Destacó también la figura de José López, candidato a representante de Misiones para el Directorio, y aseveró que está convencido de llegar al 2023 con una propuesta electoral importante, para buscar un nuevo tiempo en el Paraguay. “Detrás de eso estamos. Por eso tenemos muchas ganas, mucha fuerza y mucho entusiasmo”, indicó.