EEUU siempre vio la corrupción como un grave mal del Paraguay

Los Estados Unidos siempre han visto que la corrupción “es un grave mal” en el Paraguay, y como en los últimos tiempos se estrecharon aún más las relaciones entre ambos países, se ha podido adoptar una medida como la prohibición de por vida del ingreso a territorio estadounidense a Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, procesados por hechos de corrupción. Es la explicación que dio el embajador Lee McClenny a un grupo de periodistas, el martes, cuando durante el anuncio de la decisión respecto a los dos ex hombres fuertes del Estado paraguayo se le preguntó por qué ahora han podido aplicar esa medida.

Al ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y ex fiscal del Estado, respectivamente, así como sus familiares directos se les retiró la visa. Son solo los primeros de una lista de funcionarios paraguayos comprometidos en actos de corrupción significativa.

Lo que ahora hay de nuevo entre Estados Unidos y Paraguay es que tienen una relación “mucho más estrecha como aliado, como socio y amigo”, aclaró el diplomático. “Nosotros hemos dado a conocer más sobre Paraguay y como táctica, hemos llamado la atención de nuestro Gobierno que Paraguay es importante”, dijo.

Muestra de ello es la serie de visitas de alto nivel que desde el Gobierno de los EEUU han realizado en los últimos dos años a Paraguay. Como aliado de Paraguay identificaron áreas y énfasis en los que ayudar, citando Seguridad, Justicia, Policía, Senabico, Senad, y otras instituciones del país “con las que mantenemos reuniones regulares”. En busca del fortalecimiento institucional del Paraguay, EEUU ha contribuido en el entrenamiento y capacitación de al menos 400 paraguayos entre fiscales, policías y magistrados, informó el embajador. Como resultado, se espera un Paraguay más honesto, más transparente, más próspero. “Nuestra esperanza es que con esto también ayudemos a Paraguay”, dijo. Respecto a la posibilidad de designar a otros funcionarios “significativamente corruptos”, dijo que cada caso es específico. Las investigaciones están manejadas por personas muy dedicadas a sus principios, “que respetan, primero nuestras leyes, y ayudan a nuestros aliados; están dedicados a llegar al fondo de las cosas”.