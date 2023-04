EEUU advierte de sanciones por  transferencias ficticias

En la reunión cerrada con medios de prensa realizada el viernes en la Embajada de EEUU, el agregado comercial de la Embajada americana, Samuel Sipes, fue consultado sobre el control que se están realizando sobre las transferencias, cesión de acciones por herencia anticipada, entre otras operaciones realizadas por el ex presidente Horacio Cartes para alinearse a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

“Hemos visto en la prensa públicamente anuncios sobre el proceso de desinversión y el rol de cumplimiento de las sanciones. Las empresas americanas que quieren hacer negocios con estas empresas (de Cartes) necesitan hacer su propia diligencia para determinar que los hechos de las transacciones ocurrieron”, comentó.

En ese contexto, Sipes señaló que todas las empresas tanto paraguayas como del extranjero que quieran operar con el sistema financiero de EEUU deberán realizar su propia debida diligencia para determinar que las desinversiones de las empresas sancionadas o pertenecientes a personas sancionadas ocurrieron y que la transferencia de la propiedad no fue “una transacción ficticia”.

Para la OFAC estas transferencias ficticias se configuran en transferencias u operaciones que no ocurrieron y quede demostrado que la persona sancionada sigue teniendo control de más del 50% en las empresas que buscan utilizar el sistema financiero. Indicó que la OFAC ha realizado sanciones contra estas situaciones varias veces.

Sin embargo, agregó que la OFAC también podrá investigar a los hechos dependiendo de cada situación. También están sujetos de sanciones, ciudadanos americanos que realicen operaciones con empresas sancionadas.

“La OFAC tiene la expectativa que las empresas y los bancos cumplen con las leyes y las sanciones de los EEUU, pero ellos (Tesoro de EEUU) también tienen el poder para impulsar acciones penales, civiles contra personas de EEUU que no cumplen con las transacciones”, explicó.

Sobre si la OFAC dará una evaluación sobre operaciones de empresas desde 26 de enero a 28 de marzo dijo que cada situación es diferente, cada desinversión tiene hechos diferentes, no toda la información es pública necesariamente por lo que esperan que las empresas americanas se interioricen de cada caso solicitando a la OFAC información sobre el caso específico para decir lo que está bien o no está bien.

Sobre la figura del anticipo de herencia, una modalidad utilizada por Cartes para ceder sus acciones de Cementos Concepción SAE (Cecon), Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter a sus descendientes, el agregado comercial señaló que esta operación se enmarca dentro de una ley paraguaya.

Insistió que son las empresas las que deben analizar esas transacciones y evaluar el riesgo. “Esto es porque dichas entidades con transacciones ficticias pueden convertirse en objeto de futuras designaciones por parte de la OFAC. OFAC como su rol es asegurar el cumplimiento con las sanciones puede investigar los hechos dependiendo de la situación”, advirtió.

Recordó que las sanciones financieras aplican contra la persona sancionada y todas las empresas donde el sancionado tenga el 50% o más de las acciones, es decir, estas empresas, pese a no estar en la lista de empresas bloqueadas, igualmente se encuentran sancionadas y sin acceso al sistema financiero de EEUU.

Como parte del proceso a las sanciones contra el ex mandatario, este viernes, la Embajada de EEUU dio a conocer que Tabacaleras del Este SA (Tabesa) fue ingresada a la lista de empresas bloqueadas ya que Cartes sigue siendo accionista, aunque la tabacalera aclaró que el ex mandatario ya no es accionista de la firma.