EEN idea ley para disminuir informalidad en las mipymes

En su reciente informe denominado “La seguridad social en el Paraguay y sus desafíos en contexto del Covid-19”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) remarca que apenas 2 de cada 10 trabajadores aportan a una caja previsional en nuestro país.

Mientras ese indicador no repunta y se mantiene muy por debajo del 61% de promedio regional, va en aumento cada año el número de personas que forman parte del régimen de pensiones no contributivas que no tienen jubilación y mucho menos acceso a una canasta básica de salud.