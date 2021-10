Ediles leales a Nenecho aprueban millonario préstamo para salarios

El concejal Federico Franco Troche (JP) cuestionó que mientras se habla de ingresos históricos este año, el monto de préstamo que se quiere realizar es aún mayor al del año pasado cuando la situación de la pandemia era crítica. “A setiembre de este año, la recaudación municipal superó los ingresos de los cinco años anteriores de gestión. Entonces, cómo es que habiendo una recaudación récord la Municipalidad tiene que endeudarse G. 70.000 millones más que el año pasado en plena pandemia, que era comprensible, aún así nos parecía una enormidad endeudarse por G. 200.000 millones”.

Haciendo una comparación, detalló que solo en el 2020, si se suman los G. 200.000 millones que se pidieron para cubrir el déficit temporal de caja, más los G. 200.000 millones por bonos, que –aseguró– no han sido ejecutados ni siquiera en 14%, se han superado los compromisos de créditos asumidos por la administración de Mario Ferreiro en los cuatro años anteriores, y se iguala a lo peticionado solo este año.

DISTRIBUCIÓN. Según el concejal Álvaro Grau (PQ), el préstamo estaría distribuido en: G. 205.000 millones para pagar intereses y los bonos anteriores y G. 65.000 millones para déficit temporal de caja. Al respecto, el edil Franco Troche señaló que esto es a pesar de que el préstamo para cubrir déficit temporal de caja no puede utilizarse para pagar deudas ni intereses de los bonos. En el orden del día figuraba un solo dictamen, por la aprobación y no se incluyó el dictamen B, por el rechazo. Franco Troche indicó que el dictamen sometido a consideración no fue aprobado en Comisión de Hacienda y Presupuesto por la mayoría como corresponde, sin el cuórum legal y no teniendo en cuenta las opiniones de los miembros.

El intendente interino César Ojeda (ANR) no respondió sobre los cuestionamientos ni en qué rubros se destinará el préstamo. “Preguntale a Buongermini si se irá al asado de fin de semana (refiriéndose a casos de corrupción que salpican la gestión de Ferreiro)” , fue su respuesta y cortó la llamada. Criticó a la prensa y pidió que se publique “lo bueno”.

PRESUPUESTO 2022. Franco Troche, que integra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, señaló que es lamentable la presentación de la mayoría de los directores de la Intendencia, salvo excepciones como: directora de Recaudaciones, director Asuntos Económicos “y algo diría también del director de Tecnología de la Información”.

Aseguró que el resto de los directores que estuvieron presentes en la comisión, para explicar su presupuesto, no tienen idea de cómo van a gastar el dinero público en el 2022. “No tienen proyectos, no tienen programas, no tienen indicadores de resultados de productos. Por tanto, la inercia continuará y seguiremos endeudando a la Municipalidad, haciendo crecer la bola de nieve que lo único que hace es condenar al colapso financiero a muy corto plazo, si es que ya no ha colapsado”.



