Ed Sheeran, éxito, música y amor

El cantante “puso todos sus huevos en una única cesta y centró su esfuerzo en ser exitoso en la industria musical. Los matices únicos del joven Sheeran convencieron al mismísimo Elton John, que lo convirtió en su “protegido” y le enseñó la ecuación infalible para “sortear los caminos de la industria musical” en la que debutó en 2011 con + (Plus), con joyas como Lego House o Drunk.

“MULTIPLICAR” EL ÉXITO

Dejó atrás la decadencia de los pubs londinenses que lo vieron crecer y comenzó a componer para estrellas como One Direction, a los que regaló la preciosa Little Things; o Taylor Swift, con quien escribió e interpretó conjuntamente Everything has changed para más tarde acompañarla como telonero en su gira Red por todo Estados Unidos.

Eso le permitió darse a conocer a un público más amplio al mismo tiempo y, durante el viaje, su cabeza no dejó de maquinar canciones. Un total de 120 que despejaron la X (Multiplicar) de su segundo álbum, que incluyó la nupcial Thinking Out Loud –con la que ganó en el 2016 el Grammy a mejor canción del año–, además de una canción al mar de Tenerife.

Sin embargo, el éxito y las largas giras agravaron la salud mental y la ansiedad de Sheeran, que decidió tomarse un tiempo para reconectarse consigo mismo; poder “ver el mundo con sus ojos y no a través de una pantalla”, viajar y crear lazos con el amor de su infancia y ahora, su esposa, Cherry Seaborn.

A ella le dedicó Perfect, el primer tema que compuso de su tercer álbum ÷ (Dividir), que lanzó en 2017 y vendió 15 millones de copias tras un año desaparecido del mapa y convertido en un hombre más feliz, como relata en Happier, junto a otros hits como Shape of you o la enérgica Barcelona, en la que incluye algunas palabras en español.

Le sucedió nº 6, un disco de colaboraciones con artistas como Justin Bieber o Camila Cabello, para después entrar de nuevo en un letargo musical, solo interrumpido por el lanzamiento de Afterglow.

En este tiempo cambió la guitarra por el pincel, explotó su faceta artística en cuadros que ahora subasta para obras benéficas; y en setiembre de 2020 dio la bienvenida a su primera hija, Lyra Antartica.

Ahora que el cantante alcanza los 30 años, aquellos que lo conocieron de joven, reconocen que “su música ha cambiado con él, pero que es el mismo Ed que tocaba la guitarra sentado en el suelo del pasillo” y ahí reside la fórmula de su éxito. EFE