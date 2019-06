Economía de Ciudad del Este pasa por su peor momento, afirman comerciantes

La cifra es solo una estimación, afirma Juan Armando Santamaría, presidente del Grupo de Trabajo Empresarial Fedecámaras, señaló que la situación es crítica y que muchos comercios pequeños, que se surten de los importadores locales, no soportan los costos y vienen cerrando sus locales.

“Cayeron las ventas entre 70 y un poco más de por ciento. A qué obedece la caída de venta del negocio en la frontera, pues a la valorización de la moneda norteamericana que es una de las monedas reconocidas para pagar operaciones comerciales. Estados Unidos fortaleció su economía, produjo puestos de trabajo, se bajó los impuestos de ganancia, creció en porcentajes que nadie esperaba y el dólar se fortaleció”, explicó.

Este fenómeno refirió el empresario tuvo su efecto en todos los países del mundo. “Y los commodities perdieron su valor porque los países no están comprando con los volúmenes habituales y porque Brasil los vende más barato y eso no se le puede culpar al gobierno central ni a nadie, son ciclos que se dan cada cierto tiempo y eso hace que nosotros no vendamos”.

Según Santamaría con un dólar alto, los brasileños, que son los principales clientes del comercio fronterizo no se ven atraídos a venir a Ciudad del Este, porque en este momento deben invertir más reales por dólar y eso le quita toda ventaja a la ciudad. “No vendemos ni para salvar los gastos. El consumidor brasileño y del mundo se han endeudado y eso nosotros no podemos remediarlo, ni decirle al gobierno central que arregle el problema de Brasil, porque eso es imposible”.

Empero dijo que lo que se puede hacer es abrir una mesa de trabajo, actualizar las reglas del comercio de frontera. “Veamos en qué más mejorar la Aduana para evitar la evasión y el contrabando, que se está haciendo un buen trabajo. Pero no es suficiente, porque el problema no es solamente bajar los impuestos, hay otras cosas que se tienen que ver”, remarcó.