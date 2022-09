Eami representará a Paraguay en los Oscar

“Con mucho entusiasmo anunciamos que la película que representará a Paraguay en la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2023 es Eami, de la directora Paz Encina”, informó la página de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Paraguay.

El comité de elección de premios estuvo conformado por miembros activos de la Academia de Cine del Paraguay y este fue aprobado por The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La convocatoria estuvo abierta a todos los largometrajes que cumplían con los requisitos propuestos para competir en los Premios Oscar.