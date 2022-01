Duro ataque de Biden contra Trump a un año del asalto al Capitolio

“Su ego herido le importa más que nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió”, dijo Biden desde la solemne Sala de las Estatuas del Capitolio estadounidense.

ALEGATO. Sin pronunciar nunca el nombre de Trump, Biden convirtió su discurso en un alegato contra el ex mandatario, que un año después del asalto mantiene en sus manos las riendas del Partido Republicano y tiene convencidos a la mayoría de los votantes conservadores de que le robaron las elecciones de 2020.

“Él no solo es un ex presidente. Es un ex presidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de votos, en unas elecciones completas, libres y justas”, zanjó Biden.

Tanto el mandatario como la vicepresidenta Kamala Harris advirtieron que la democracia estadounidense es “frágil” y está “en riesgo”, en parte debido a las restricciones al voto que los republicanos han aprobado en 19 estados en el último año.

Biden prometió mantenerse alerta ante la posibilidad de que esas medidas puedan ayudar a los republicanos a dar la vuelta a un posible resultado que no les favorezca en los próximos ciclos electorales: las legislativas de noviembre de este año y las presidenciales de 2024.

“Defenderé esta nación. No dejaré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia”, advirtió.

Preguntado después del discurso sobre si le preocupaba que sus críticas a Trump empeoraran las divisiones en el país, Biden respondió, en declaraciones a la prensa: “Para curarnos, necesitamos reconocer la gravedad de las heridas”.

REPUBLICANOS. La jornada de conmemoración en el Congreso dejó claro que los republicanos no comparten esa tesis de Biden: Ninguno de los líderes del partido asistieron a las sesiones convocadas por la mayoría demócrata en ambas cámaras y varios insistieron en minimizar lo ocurrido. El jefe de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, describió en un comunicado el 6 de enero de 2021 como un “día oscuro”, pero acusó a los demócratas de “explotar el aniversario para impulsar sus objetivos políticos”, y evitó reflexionar sobre el papel de Trump en lo sucedido.

Casi un año después de que Trump resultara absuelto en un juicio político por su responsabilidad en el asalto, el discurso negacionista predomina en las filas del partido y los pocos legisladores que votaron a favor de condenar al ex presidente se han convertido prácticamente en parias dentro de la formación.

Esa tendencia se explica por las encuestas: Casi el 70% de los votantes republicanos cree todavía que a Trump le robaron las elecciones, el 66% no cree que el asalto al Capitolio fuera un ataque a las instituciones del país y muchos describen lo ocurrido como un acto de “patriotismo”.

LA REACCIÓN DE TRUMP. Trump, que había cancelado una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), no pudo resistir la tentación de responder a Biden después de su discurso, y lo acusó de haber usado su nombre “para tratar de dividir aún más a Estados Unidos”.

En una serie de tres comunicados emitidos a través de su grupo de acción política, el ex presidente volvió a insistir en su teoría sin pruebas de que hubo un fraude electoral en 2020, y en que la atención debería centrarse en ese tema en lugar de en el asalto, que dejó 5 muertos y 140 agentes heridos. La única voz conservadora que quiso dejar clara su oposición a ese argumento y que acudió al Congreso, fue la de Dick Cheney, vicepresidente durante el mandato de George W. Bush (2001-2009).