Duerksen Temple de guerrero

Allí estaba Joshua Duerksen, que no podía dar un paso sin ser saludado por amigos y ex compañeros del karting. El paraguayo tuvo una temporada emocionante en la Fórmula 4 alemana e italiana, donde obtuvo sendas victorias en los míticos circuitos donde se corrieron esta temporada.

Joshua recibió a ÚH en el Karting Club Paraguayo de Ñu Guasu, allí donde empezó a forjar sus sueños que hoy tienen futuro hacia la Fórmula 3, que en los próximos días deberá decidirse.

Un ruido infernal. Aceleración a fondo, el motor llora, frenadas y vuelta a acelerar, eran la constante mientras conversamos con Joshua. “Este lugar me trae recuerdos gratos. Aquí comenzó todo en el 2014 y en el 2015 ya fui campeón, siempre me alegra y me saca una sonrisa este kartódromo”, empieza diciendo el sonriente piloto, que regresó al país luego de una intensa pasantía europea en la F4 y testeando la F3.

En este lugar se forjó inicialmente ese sueño de subirse a los bólidos. “El sueño siempre existió, de algún día llegar a la F1, en esos momentos yo soñaba grande, pero ahora ese sueño se va convirtiendo en realidad, ya compitiendo en monoplazas, en Europa en circuitos míticos, luchando ahí en las principales posiciones. Es algo único, que yo en esos años (del inicio) no me imaginaba que iba a suceder”, saca pecho el piloto.

De mucho crecimiento. Evaluando sus pasos por Europa, reflexiona: “En estos años simplemente fueron años de mucho crecimiento personales, mucho aprendizaje. Es increíble todo lo que se ve, cada cosita y sigo aprendiendo mucho, pero es también a raíz de un gran sacrificio”.

Mientras hablamos en los Pits del kartódromo, los niños y jovenzuelos que estaban practicando, no perdieron tiempo para saludar y sacarse fotos con el piloto que asoma con todo hacia la F3.



De una excelente temporada, Joshua toma vacaciones y rememora sus inicios.



Horas decisivas para correr en F3

Joshua siempre es acompañado muy de cerca por su papá, Ronald Duerksen, el promotor principal del piloto para que llegue a la Fórmula 4 y ahora gestionando el necesario recurso para correr en la F3 en la próxima temporada.

“El presupuesto es altísimo, estamos buscando alianzas para cerrar los números del presupuesto. Es muy difícil, pero estamos en buen camino, pero nos juega en contra el tiempo, tenemos que tomar la decisión antes del 15 de diciembre”, comenta Ronald. El presupuesto para que un piloto pueda correr en esa categoría estaría al millón de dólares por temporada, aunque esta cifra es aproximada. No obstante, el piloto es consciente que si no logran el presupuesto no correrá.