Dudas sobre supuesta desaparición de niño

Zaracho explicó que existen dudas en la forma en que desapareció el niño, por lo que los padres fueron convocados para dar cada uno su versión de los hechos.

“Primeramente me dicen que desapareció de la pieza, detrás de la madre, después me llaman y me comunican que probablemente haya caído al cauce”, expresó el fiscal a Telefuturo.

El fiscal y agentes de Criminalística de la Policía levantaron evidencias del sitio. El menor es hijo de Willian Daniel Bogado Recalde (22) y Shirley Dahiana Giménez (20), quienes denunciaron la desaparición el domingo pasado. E.M.