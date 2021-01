Dramático rescate tras el diluvio que dejó bajo agua a zonas de Concepción

Según la Dirección de Meteorología, entre los máximos históricos de agua caída en un lapso de 24 horas en este departamento, el fenómeno de ayer se ubica en el puesto número 5 con 228 milímetros de agua acumulada desde las 9:00 de la mañana del sábado hasta las 9:00 del domingo; para las 15:00 ya trepó a 297 milímetros. El nivel máximo se registró en 1983.

El intendente interino de Concepción, Javier Vergara, manifestó que alrededor de 5.000 familias fueron afectadas por la acumulación de agua que se produjo tras la incesante lluvia, inundando barrios, como San Antonio, Olería, Aquino Cué, Redención, Fátima y Santa Rita. La Dirección de Meteorología reportó que en la zona llovió cuatro veces más que en el resto del país.

En las redes sociales circularon imágenes de cientos de casas bajo agua en el asentamiento Aquino Cué, creado en terrenos de la Gobernación de Concepción ubicados en el sector bajo, al costado del km 6 de la ruta PY05 Bernardino Caballero. Estas se encuentran inundadas y aisladas.

El jefe comunal de turno manifestó en Telefuturo que seis barrios están inundados a causa de la acumulación de agua. Ayer, la Intendencia y la Gobernación de Concepción se aliaron en el trabajo de traslado de los pobladores afectados al Polideportivo Municipal, con el propósito de brindarles rápida asistencia.

Según Vergara, se trata de un fenómeno natural que rebasó la capacidad del Gobierno local, y que la última vez que se registró en estas dimensiones fue en 1983. El intendente interino explicó que no se trata de un problema de bombas de desagüe como se denunció en redes, y aseguró que ellas están operando de forma normal. “Las compuertas están abiertas, solamente que no abastecen, normalmente eso se hace para un mejor desagüe con apoyo de la motobomba. Solamente una es la que no está funcionando”, añadió.

ASISTENCIA. La Secretaría de Emergencia Nacional envió ayer desde Asunción insumos para la asistencia a las familias afectadas. También prevé entrega de alimentos para ollas populares, colchones y carpas. Asimismo, desde Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, partió otro lote de asistencia consistente en colchones, frazadas y carpas.

Las tareas de asistencia se realizan en coordinación con las autoridades locales y otras instituciones. También las cuadrillas regionales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) procedieron al corte de la energía y el direccionamiento de la corriente hacia las motobombas de desagüe.