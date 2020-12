Donaciones hicieron de salvavidas ante imprevisión y escasez global

En la primera mitad de estos meses pandémicos hubo un déficit en el diagnóstico del Covid-19 que, a criterio de la presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, la Dra. Gloria Meza, aún persiste.

Entre polémicas por la baja ejecución presupuestaria y los escándalos por los falsos positivos, las donaciones extranjeras compensaron la falta de insumos en esta guerra contra el Sars-Cov 2. Desde la Dirección de Cooperación Internacional informaron que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se consiguieron aproximadamente USD 30 millones en donaciones, tanto en insumos médicos y medicamentos de diversos países que celebraban el manejo de la pandemia que tuvo Paraguay por el cierre temprano, allá en marzo. Para llegar, hoy, a las más de 533.000 pruebas realizadas, la cartera sanitaria atravesó varias dificultades. Primero, la escasez de insumos y reactivos para la toma y el procesamiento de las muestras; lo segundo fueron los brotes registrados en algunos laboratorios que tuvieron algunas bajas. A esto se sumó después la demanda aumentada de test que excedía la capacidad de procesamiento del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública. Esto hizo que muchos resultados laboratoriales estuvieran a los diez días del hisopado; es decir, prácticamente uno se daba por enterado que era positivo casi al superar la afección. Hasta el 22 de marzo se habían tomado entre 25 a 68 muestras diarias del Covid a nivel país. El promedio de test fue subiendo, sin que se logre cubrir la necesidad que permita realizar un cerco epidemiológico adecuado. Esto se agravó hacia mediados de julio y agosto cuando la demanda excedía la capacidad de tomas, primero, y de procesamiento, después, de las pruebas que eran entre 1.000 y 1.500 por día (a veces más) hasta llegar a hoy por encima de 3.500. “Todo fue insuficiente, por lo que veo que se hace en otros países en el tema del hisopado se tenía que haber hecho en mayor cantidad; así como hicieron los uruguayos que no tenían ni un caso y hacían 3.000 test por día. Nosotros, ahora, con 800 a 1.000 positivos hacemos 3.000 cuando que tendríamos que hacer 6.000 u 8.000 hisopados por día”, opuso Meza. Indicó que el gremio médico siempre solicitó “mayor cantidad de test porque así se podrían cubrir zonas y encerrar por territorio y no en forma completa el país”. Meza afirmó que si bien la falta de previsión existió y no solo en Paraguay, ya que “nadie estaba preparado para combatir una epidemia” como la actual. “Ahora, por qué nosotros no hicimos las cosas un poco mejor, porque había dinero, y no se hicieron las compras. ¿Cuáles fueron los factores? El viceministro de Salud dijo la vez pasada que Brasil había prohibido que los sedantes salieran del país. Sin embargo, nosotros le damos la receta al paciente y este se va a comprar en la farmacia de la esquina del hospital”, cuestionó. Cynthia Filártiga, directora de Cooperación Internacional, coincide en que la cooperación internacional hizo de salvavidas. “La consecución de donaciones fue por un monto estimativo de casi USD 30 millones para paliar la insuficiencia de insumos estratégicos en equipamientos, test de diagnóstico, respiradores, equipos de seguridad humana y medicamentos”, enumeró algunos.



insuficiente. Pese a la generosidad internacional, sigue habiendo déficit en la detección del Covid-19.



sostén. Cancillería logró ayudas por casi USD 30 millones para paliar falta de insumos claves.



Si es que no faltan los equipos en los hospitales, o si es que faltan pocas cosas, es porque aún tenemos donaciones que vienen de distintos lugares.

Dra. Gloria Meza,

presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.



Fue fundamental la cooperación internacional recibida (…), incluso de los test de prueba; los primeros que recibimos fueron 250.000 test de Corea.

Cynthia Filártiga,

directora de Cooperación Internacional de Cancillería.