Donación de plasma: Una de las trincheras en lucha contra Covid

La esperanza está en casa. Mientras el mundo vive por un lado el aumento y rebrotes de casos Covid y por otro la aceleración en las investigaciones para hallar la vacuna, el tratamiento con plasma para pacientes no graves es una de las alternativas utilizadas en el planeta.

Paraguay no es la excepción. Ya son más 15 las personas a quienes se le está aplicando esta terapia médica y se irán sumando más con el correr de los días En Ciudad del Este, tres ya recibieron el alta médica El doctor Darío Villalba, médico del Hospital de Integrado del Alto Paraná y sede del IPS, dio un informe sobre el estado de salud de las personas que recibieron el plasma en dicho centro asistencial. Dos recibieron el alta y otras personas iniciaron el procedimiento. La primera paciente evolucionó muy bien. Se trata de una mujer de 74 años. Otra tratada, de 58 años, recibió el alta la semana pasada. El profesional de la salud integrante del equipo de Investigación del Ensayo Clínico Terapia con Plasma Convaleciente (TPCC) comentó las ventajas que tiene este tratamiento. ”El beneficio con la terapia con plasma es usar los anticuerpos donados por una persona que también fue convaleciente por Covid y lo superó. Entonces lo que hacemos es complementar un poco el sistema inmunológico con las defensas fabricadas por el paciente que ya se curó”, explica Villalba, sobre el tratamiento. El doctor Oscar Echeverría, quien impulsa la donación de sangre desde hace varios años, comentó que entre las ventajas, la recuperación por donación de plasma es más rápida que la de sangre. “Eso ocurre porque no se pierde glóbulos rojos”. A pesar de los tabúes, se va sumando más personas, sobre todo los jóvenes que padecieron Covid, para que su plasma sea utilizado en otros personas que están luchando contra el virus. “Se siguen sumando más donantes”, comentó Echeverría. Explicó que desde el día hasta 14 hasta el día 30 de estar sin síntomas de la enfermedad, los voluntarios que se recuperaron pueden realizar la donación. El proceso dura solo entre 40 a 50 minutos. Casi una hora para ayudar a toda una vida. Voluntarios Desde el Hospital Nacional de Itauguá instan a que las personas recuperadas que realicen la donación. El objetivo es contar con variedad para distintos tipos de sangre porque se cuenta con un tipo de plasma. La donación de plasma sanguíneo no se realiza en el Nacional de Itauguá, sino en el Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa), sobre la avenida General Santos, en Asunción. En este centro se realiza todo el proceso para la obtención del material.



Nueva amenaza a la salud



Solidarios. Cada vez más personas donan, en especial los jóvenes que vencieron al coronavirus.



Muchos de los donantes son trabajadores de la salud. Pero también se han acercado familias enteras y sobre todo muchos jóvenes se acercan.

Dr. Óscar Echeverría