Domínguez vuelve a la O

Cristian Domínguez, ex directivo de Olimpia, hijo del dirigente más laureado del deporte paraguayo Osvaldo Domínguez Dibb, se sumó desde este lunes al Consejo de Fútbol de la institución franjeada a pedido del actual mandamás Miguel Brunotte.

En charla con FALG (1080 AM), el dirigente expuso: “Vengo con mucha humildad, y yo le entiendo al hincha, cómo no ser exigente. Esto es Olimpia y hay que entender. El dirigente no puede ser hincha, tiene que tener cabeza fría”.

El Grillo Domínguez además apuntó: “Este año empezó muy complicado para Gorosito. No puedo juzgarle a un técnico que no tuvo sus herramientas para ir a trabajar (jugadores no disponibles). Le pido a la gente tregua, un poco de paciencia”. Cristian, que tuvo su última experiencia en 2013 cuando Olimpia alcanzó su última final de Libertadores, trabajará de cerca con Christian Bassedas, director deportivo; Raúl Vicente Amarilla, mánager, y con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Gorosito.

NO LO DESCARTAN. Miguel Romero, médico de Olimpia, puntualizó en FALG acerca de la lesión de Roque Santa Cruz: “Roque está muy bien, está con una tendinitis, la vez pasada lo retiramos por una precaución, evitamos que él llegue al límite de los dolores, porque de lo contrario será muy difícil poder recuperarlo en corto tiempo”. El goleador podría llegar para el juego contra Guaraní.