The New York Times calificó a Dolor y Gloria como la mejor película.

Dargis sitúa la última cinta del español por delante de largometrajes como The Irishman de Martin Scorsese, que queda en segundo lugar, o Once Upon a Time in Hollywoodde Quentin Tarantino, que queda relegada al quinto puesto.

La coreana Parasite, de Bong Joon Ho, que está considerada como una de las favoritas para el Óscar a la mejor película internacional, ocupa el último puesto del podio, pese a ser descrita por la crítica como "una película perfectamente dirigida por uno de los mejores cineastas en activo".

Lea más: El Joker, Scorsese y Almodóvar en la carrera a 100 días de los Óscar

En cuarto lugar queda Little Women de Greta Gerwig, y en sexto, Synonyms del israelí Nadav Lapid, seguidos de Transit, dirigida por el alemán Christian Petzold.

Película

Completan la lista los documentales American Factory, de Julia Reichert y Steven Bognar, y One Child Nation de Nanfu Wang y Jialing Zhang, junto con The Last Black Man in San Francisco, que supone el primer largometraje del joven cineasta estadounidense Joe Talbot.

Dolor y Gloria también lidera la lista de las mejores películas de 2019 publicada por la revista Time el pasado 25 de noviembre, que califica como la obra más "resplandeciente y conmovedora" de Almodóvar.

Además, considera el trabajo de Antonio Banderas, el actor protagonista, como "la interpretación de su vida", y describe a Penélope Cruz, la madre del personaje central, como "radiante".