Docentes exigen que se posterguen las clases presenciales por un mes

Tras una caravana realizada a nivel nacional, con su punto central en la Costanera y hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), docentes de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) exigieron postergar las clases presenciales hasta después de la Semana Santa.

Pese a reunirse con el ministro de Educación, Eduardo Petta, quien aprovechó el encuentro para un largo discurso en contra de los sindicatos del sector, no se llegó a un acuerdo. El titular del MEC aseguró que si se pospone la “modalidad híbrida”, el calendario escolar debe extenderse hasta enero del año que viene. “Como mínimo pedimos que se postergue hasta después de Semana Santa, para poner en condiciones las escuelas. No pedimos suspensión, las clases virtuales sí pueden comenzar”, indicó el titular de la FEP, Silvio Piris. El sindicato se sumaría a la marcha nacional que anuncia la Unión Nacional de Educadores (UNE) convocada para el día de inicio de clases, este 2 de marzo. Ambos son los gremios con mayor cantidad de profesores afiliados en los establecimientos escolares. Los educadores vienen cuestionando la calidad de la información pública que provee el ministerio. Aseguran que entre el 50 y el 60% de los centros no están en condiciones. “No es solo riesgo de derrumbe, también los sanitarios, la falta de espacios al aire libre, la gratuidad que no alcanza y no se cuenta con lavatorios de manos”, indicó un representante de la FEP de Cordillera ante el ministro. Contrapropuesta Ante la falta de provisión de tapabocas por parte del Estado (anunciaron entregas que todavía no se ejecutan), Petta sugirió a los gremios docentes que adquieran los barbijos para sus afiliados, considerando que tienen USD 2,2 millones anuales con los aportes de cada miembro. Los profesores reclamaron que en el protocolo de retorno se les exige usar también protectores faciales, cuyo costo mínimo es de G. 40.000. Otro reclamo de la FEP fue que las clases son semipresenciales y no como lo anunció el ministerio, pues en algunos casos con grupos burbuja apenas se asistirá a las aulas cuatro veces por mes.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO